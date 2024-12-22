Гелевое покрытие – красота, которая может стоить здоровье ногтей.

Девушке делают маникюр. Фото: Freepik

Гелевый маникюр стал настоящим маст-хевом для многих. Он не только придает рукам ухоженный вид, но и гарантирует устойчивость покрытия на недели. Однако действительно ли такой маникюр безопасен для ногтей?

Издание Real Simple решило ответить на этот вопрос.

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Что такое гелевый маникюр

Это покрытие ногтей специальным гелем, затвердевающим под влиянием ультрафиолета или LED-лампы. Благодаря этой технологии маникюр остается блестящим и безупречным в течение двух-трех недель.

Если все сделано правильно, гелевый маникюр не вреден. Более того, он даже может защитить ваши ногти от механических повреждений. Но проблемы начинаются, если мастер или вы сами пренебрегаете основными правилами ухода.

Девушка пришла на маникюр. Фото: Freepik

Механические повреждения. Агрессивная шлифовка ногтей или неправильное снятие геля могут истончить ногтевую пластину, сделав ее ломкой. Нестерильные инструменты. Если салон не соблюдает стандарты гигиены, возрастает риск инфекций. Всегда обращайте внимание, использует ли мастер стерильные инструменты. УФ-излучение. УФ-лампы могут способствовать преждевременному старению кожи рук. Чтобы этого избежать, наносите солнцезащитный крем за 20 минут до процедуры. Слишком длинное ношение. Не оставляйте покрытие более трех недель, даже если оно выглядит идеально. Чрезмерная нагрузка может повредить натуральные ногти.

Как снять гель-лак дома

Аккуратно напылите верхний слой покрытия пилочкой.

Смочите ватный диск ацетоном, положите его на ноготь и оберните фольгой.

Оставьте на 10–15 минут, затем осторожно снимите остатки покрытия апельсиновой палочкой.

Нанесите масло для кутикулы и питательный крем для ногтей.

Главное правило: не пытайтесь "отдирать" лак. Это прямой путь к повреждению ногтевой пластины.

Девушке наращивают ноготь. Фото: Pixabay

Когда пора сделать паузу

Если ваши ногти стали ломкими, тонкими или начали расслаиваться, дайте им передышку. Рекомендуется удержаться от гелевого покрытия на 2–4 недели. В этот период используйте увлажняющие средства и укрепляющие сыворотки.

Советы для здоровых ногтей

Выбирайте проверенные салоны с профессиональными мастерами.

Всегда наносите крем из SPF перед процедурой.

Не снимайте покрытие самостоятельно.

Делайте перерывы между нанесениями.

Гелевый маникюр — это не только о красоте, но и о заботе. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться идеальным видом ногтей без ущерба для их здоровья.

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