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Чи шкодить гель-лак нігтям — думка експертів

22 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Гелеве покриття — краса, що може коштувати здоров'я нігтів
Дівчині роблять манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Гелевий манікюр став справжнім маст-хевом для багатьох. Він не лише додає рукам доглянутого вигляду, але й гарантує стійкість покриття на тижні. Однак чи дійсно такий манікюр безпечний для нігтів? 

Видання Real Simple вирішило дати відповідь на це запитання.

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Що таке гелевий манікюр

Це покриття нігтів спеціальним гелем, який твердне під впливом ультрафіолету чи LED-лампи. Завдяки цій технології манікюр залишається блискучим і бездоганним протягом двох-трьох тижнів.

Якщо все зроблено правильно, гелевий манікюр не є шкідливим. Ба більше, він навіть може захистити ваші нігті від механічних пошкоджень. Але проблеми починаються, якщо майстер чи ви самі нехтуєте основними правилами догляду.

Гель-лак на нігтях надійно закріпився в трендах на роки
Дівчина прийшла на манікюр. Фото: Freepik
  1. Механічні пошкодження. Агресивне шліфування нігтів або неправильне зняття гелю можуть стоншити нігтьову пластину, зробивши її ламкою.
  2. Нестерильні інструменти. Якщо салон не дотримується стандартів гігієни, зростає ризик інфекцій. Завжди звертайте увагу, чи використовує майстер стерильні інструменти.
  3. УФ-випромінювання. УФ-лампи можуть сприяти передчасному старінню шкіри рук. Щоб цього уникнути, наносіть сонцезахисний крем за 20 хвилин до процедури.
  4. Занадто довге носіння. Не залишайте покриття довше трьох тижнів, навіть якщо воно має ідеальний вигляд. Надмірне навантаження може пошкодити натуральні нігті.

Як зняти гель-лак вдома

  • Акуратно напиліть верхній шар покриття пилочкою.
  • Змочіть ватний диск ацетоном, покладіть його на ніготь і обгорніть фольгою.
  • Залиште на 10–15 хвилин, а потім обережно зніміть залишки покриття апельсиновою паличкою.
  • Нанесіть олію для кутикули та живильний крем для нігтів.

Головне правило: не намагайтеся "віддирати" лак. Це прямий шлях до пошкодження нігтьової пластини.

Манікюр потрібно робити з дотриманням усіх правил
Дівчині нарощують ніготь. Фото: Pixabay

Коли час зробити паузу

Якщо ваші нігті стали ламкими, тонкими чи почали розшаровуватися, дайте їм перепочинок. Рекомендується утриматися від гелевого покриття на 2–4 тижні. У цей період використовуйте зволожувальні засоби та зміцнюючі сироватки.

Поради для здорових нігтів

  • Обирайте перевірені салони з професійними майстрами.
  • Завжди наносіть крем із SPF перед процедурою.
  • Не знімайте покриття самостійно.
  • Робіть перерви між нанесеннями.

Гелевий манікюр — це не лише про красу, але й про турботу. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватися ідеальним виглядом нігтів без шкоди для їхнього здоров’я.

Раніше ми писали про те, які кольори для манікюру будуть в моді в 2025 році.

Також ми розповідали про переваги і мінуси японського манікюру

мода манікюр краса стиль нігті

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