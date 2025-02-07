Красный total look на 14 февраля — лучшие варианты

Девушка в красном образе. Фото: Freepik

Один день в году красный цвет становится настоящей звездой гардероба — и это, конечно, День святого Валентина. Даже те, кто обычно выбирает спокойные базовые оттенки, порой не могут удержаться от яркого акцента. Почему бы не поддаться праздничному настроению и не добавить немного страсти в свой образ?

В Vogue рассказали, как это сделать.

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Выбирая красные элементы, можно пойти двумя путями: создать смелый total red look или же лишь слегка подчеркнуть стиль эффектными деталями. И вот здесь нам помогут украинские бренды, которые предлагают множество интересных вариантов.

На какие вещи красного цвета обратить внимание

Для романтического вечера или свидания идеально подойдут легкие драпированные платья от J`amemme, шелковые изящные модели Anna October или эффектные корсетные варианты VISHNI.

Платье J`amemme. Фото: Vogue

А если планируется встреча с подругами или просто стильный выход в город, стоит обратить внимание на трикотажный костюм с макси-юбкой COOSH, оригинальную асимметричную блузу Litkovska или градиентный комплект с мини и бомбером от FROLOV. И, конечно, не стоит забывать о деталях, которые добавляют уверенности: нежное белье из шелка от OCEAN x SILK или кружевные комплекты от Petale Intimates.

Если яркие оттенки в одежде — не ваше

Для тех, кто предпочитает нейтральные цвета, но все же хочет добавить нотку праздничности, отличным решением будут стильные аксессуары. Например, красная сумка может стать тем самым акцентом, который изменит весь образ. Актуальные модели найдете у Estro (сумки формата East-West), Nukot (стильные Hobo) и Bagllet (минималистичные прямоугольные). Еще один вариант — украшения. Элегантные сердца на шнуровке от SOVA или браслеты с романтическими бусинами от Pandora — отличный выбор.

Подвеска SOVA. Фото: Vogue

Обувь

Завершить образ поможет пара красной обуви. У LOOKIE Atelier можно найти изящные полупрозрачные туфли с вырезом в форме сердца, а у Willo — стильные велюровые модели на удобном каблуке.

Туфли LOOKIE Atelier, фото: Vogue

Красный цвет в любом виде придаст образу страсти, игривости и уверенности. И совсем не важно, празднуете вы этот день или нет — иногда достаточно одного яркого штриха, чтобы сделать день особенным.

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