Червоний total look на 14 лютого — найкращі варіанти

Дівчина в червоному образі. Фото: Freepik

Один день у році червоний колір стає справжньою зіркою гардероба — і це, звісно, День святого Валентина. Навіть ті, хто зазвичай обирає спокійні базові відтінки, часом не можуть втриматися від яскравого акценту. Чому б не піддатися святковому настрою та не додати трохи пристрасті до свого образу?

У Vogue розповіли, як це зробити.

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Вибираючи червоні елементи, можна піти двома шляхами: створити сміливий total red look або ж лише легенько підкреслити стиль ефектними деталями. І ось тут нам допоможуть українські бренди, які пропонують безліч цікавих варіантів.

На які речі червоного кольору звернути увагу

Для романтичного вечора чи побачення ідеально підійдуть легкі драпіровані сукні від J`amemme, шовкові витончені моделі Anna October або ж ефектні корсетні варіанти VISHNI.

Сукня J`amemme. Фото: Vogue

А якщо планується зустріч із подругами чи просто стильний вихід у місто, варто звернути увагу на трикотажний костюм з максіспідницею COOSH, оригінальну асиметричну блузу Litkovska або градієнтний комплект з міні та бомбером від FROLOV. І, звісно, не варто забувати про деталі, які додають впевненості: ніжну білизну з шовку від OCEAN x SILK чи мереживні комплекти від Petale Intimates.

Якщо яскраві відтінки в одязі — не ваше

Для тих, хто віддає перевагу нейтральним кольорам, але все ж хоче додати нотку святковості, чудовим рішенням будуть стильні аксесуари. Наприклад, червона сумка може стати тим самим акцентом, що змінить увесь образ. Актуальні моделі знайдете у Estro (сумки формату East-West), Nukot (стильні Hobo) та Bagllet (мінімалістичні прямокутні). Ще один варіант — прикраси. Елегантні серця на шнурівці від SOVA або браслети з романтичними намистинами від Pandora — чудовий вибір.

Підвіска SOVA. Фото: Vogue

Взуття

Завершити образ допоможе пара червоного взуття. У LOOKIE Atelier можна знайти витончені напівпрозорі туфлі з вирізом у формі серця, а у Willo — стильні велюрові моделі на зручному підборі.

Туфлі LOOKIE Atelier. Фото: Vogue

Червоний колір у будь-якому вигляді додасть образу пристрасті, грайливості та впевненості. І зовсім не важливо, святкуєте ви цей день чи ні — іноді достатньо одного яскравого штриха, щоб зробити день особливим.

Раніше ми писали про те, які вишукані прикраси можна придбати своїй другій половинці на подарунок до Дня святого Валентина.

Також ми ділились ідеями для макіяжу на 14 лютого.