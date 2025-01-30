Модный выход Брежневой — поразила образом на показе в Париже (видео)

Вера Брежнева. Фото: Instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева появилась среди гостей на показе новой коллекции известного французского модельера Стефана Роллана. Мероприятие прошло в рамках Парижской недели моды, традиционно собирающей звезд мирового уровня, представителей модной индустрии и ценителей высокой моды.

Видео Веры Брежневой с этого мероприятия поделился фотограф из Парижа в своем Instagram.

Читайте также:

В этот раз событие поразило не только новаторскими дизайнерскими решениями, но и изысканной атмосферой, которую создавали знаменитые гости. Среди них первая леди Франции Бриджит Макрон, которая тоже посетила показ, подчеркивая его высокий статус.

Элегантный образ Веры Брежневой

Для такого фэшн-мероприятия певица подобрала изысканный наряд от самого Стефана Роллана. Она появилась в платье из черного шерстяного крепа, которое отличалось скульптурным бантом и массивной брошью, что придавало образу благородной сдержанности и одновременно роскоши. Это платье является частью коллекции Haute Couture FW24-25, которую дизайнер представил на подиуме.

Образ Брежневой. Фото из Instagram

Брежнева выглядела невероятно элегантно, а ее образ идеально вписывался в стиль парижской модной сцены. Она выбрала минималистичные аксессуары, что позволило сделать акцент именно на платье. Гладко уложенные волосы и сдержанный макияж с легким акцентом на глаза лишь подчеркивали аристократическую изысканность лука.

Встреча со Стефаном Ролланом

Вера успела сделать несколько кадров с самим кутюрье. Поклонники высоко оценили ее выбор и стиль, а также заинтересовались ее знакомством с Ролланом. Впрочем, Брежнева не уточнила, как именно попала на этот показ и насколько близко знакома с дизайнером.

Брежнева со Стефаном Ролланом. Фото из Instagram

Но понятно одно — ее присутствие на мероприятии не осталось незамеченным. Французская пресса обратила внимание на эффектный выход певицы, а модные эксперты отметили, что этот образ гармонично сочетает классику и современные тенденции высокой моды.

Ранее мы писали о том, каких модных правил придерживается Мелания Трамп.

Также мы сообщали, какую самую дорогую вещь хранит в своем гардеробе Оля Полякова.