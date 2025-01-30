Модный выход Брежневой — поразила образом на показе в Париже (видео)

Брежнева удивила нарядом на модном показе в Париже
Украинская певица Вера Брежнева появилась среди гостей на показе новой коллекции известного французского модельера Стефана Роллана. Мероприятие прошло в рамках Парижской недели моды, традиционно собирающей звезд мирового уровня, представителей модной индустрии и ценителей высокой моды.
Видео Веры Брежневой с этого мероприятия поделился фотограф из Парижа в своем Instagram.
В этот раз событие поразило не только новаторскими дизайнерскими решениями, но и изысканной атмосферой, которую создавали знаменитые гости. Среди них первая леди Франции Бриджит Макрон, которая тоже посетила показ, подчеркивая его высокий статус.
Элегантный образ Веры Брежневой
Для такого фэшн-мероприятия певица подобрала изысканный наряд от самого Стефана Роллана. Она появилась в платье из черного шерстяного крепа, которое отличалось скульптурным бантом и массивной брошью, что придавало образу благородной сдержанности и одновременно роскоши. Это платье является частью коллекции Haute Couture FW24-25, которую дизайнер представил на подиуме.
Брежнева выглядела невероятно элегантно, а ее образ идеально вписывался в стиль парижской модной сцены. Она выбрала минималистичные аксессуары, что позволило сделать акцент именно на платье. Гладко уложенные волосы и сдержанный макияж с легким акцентом на глаза лишь подчеркивали аристократическую изысканность лука.
Встреча со Стефаном Ролланом
Вера успела сделать несколько кадров с самим кутюрье. Поклонники высоко оценили ее выбор и стиль, а также заинтересовались ее знакомством с Ролланом. Впрочем, Брежнева не уточнила, как именно попала на этот показ и насколько близко знакома с дизайнером.
Но понятно одно — ее присутствие на мероприятии не осталось незамеченным. Французская пресса обратила внимание на эффектный выход певицы, а модные эксперты отметили, что этот образ гармонично сочетает классику и современные тенденции высокой моды.
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