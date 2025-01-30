Модний вихід Брежнєвої — вразила образом на показі у Парижі (відео)

Віра Брежнєва. Фото: Instagram.com/ververa

Українська співачка Віра Брежнєва з’явилася серед гостей на показі нової колекції відомого французького модельєра Стефана Роллана. Захід відбувся у рамках Паризького тижня моди, що традиційно збирає зірок світового рівня, представників модної індустрії та поціновувачів високої моди.

Відео Віри Брежнєвої з цього заходу поділився фотограф з Парижа у своєму Instagram.

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Цього разу подія вразила не лише новаторськими дизайнерськими рішеннями, а й вишуканою атмосферою, яку створювали знамениті гості. Серед них перша леді Франції Бріджит Макрон, яка теж відвідала показ, підкреслюючи його високий статус.

Елегантний образ Віри Брежнєвої

Для такого фешн-заходу співачка підібрала вишуканий наряд від самого Стефана Роллана. Вона з’явилася в сукні з чорного вовняного крепу, яка вирізнялася скульптурним бантом і масивною брошкою, що надавало образу благородної стриманості та водночас розкоші. Ця сукня є частиною колекції Haute Couture FW24-25, яку дизайнер представив на подіумі.

Образ Брежнєвої. Фото з Instagram

Брежнєва мала неймовірно елегантний вигляд, а її образ ідеально вписувався у стиль паризької модної сцени. Вона обрала мінімалістичні аксесуари, що дозволило зробити акцент саме на сукні. Гладко укладене волосся та стриманий макіяж із легким акцентом на очі лише підкреслювали аристократичну вишуканість лука.

Зустріч зі Стефаном Ролланом

Віра встигла зробити кілька кадрів із самим кутюр'є. Шанувальники високо оцінили її вибір і стиль, а також зацікавилися її знайомством із Ролланом. Втім Брежнєва не уточнила, як саме потрапила на цей показ і наскільки близько знайома з дизайнером.

Брежнєва зі Стефаном Ролланом. Фото з Instagram

Проте зрозуміло одне — її присутність на заході не залишилася непоміченою. Французька преса звернула увагу на ефектний вихід співачки, а модні експерти зазначили, що цей образ гармонійно поєднує класику та сучасні тенденції високої моди.

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