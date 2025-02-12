Трендовые босоножки 2025 года — стильные модели из 2000-х

Босоножки. Фото: Freepik

Мода никогда не стоит на месте, но порой она возвращается к старым трендам, чтобы напомнить, как круто было раньше. На этот раз в центре внимания — босоножки 2000-х, которые снова заполонили модные подиумы. Главные бренды обуви возвращают культовые модели: от мюлей с открытым мысом, которые носили звезды на красных дорожках, до высоких платформ, которые добавят сантиметров и уверенности.

Об этом пишет Vogue.

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Босоножки "танга"

Если вспомнить моду 2000-х, то сложно забыть босоножки "танга" — элегантные, изящные, минималистичные. Когда-то их обожали Бритни Спирс и Хилари Дафф, а сейчас Miu Miu, The Row и Michael Kors вернули их в свои коллекции. Они идеально смотрятся как со смелым красным платьем, так и с легкими летними костюмами.

Босоножки "танга". Фото: Vogue

Открытые мюли

Босоножки, которые стали визитной карточкой Пэрис Хилтон в 2000-х, снова на пике популярности. Мюли с открытым мысом возвращаются благодаря брендам Michael Kors, Dries Van Noten и Versace. Выбирайте модели с металлизированными оттенками, плетеной кожей или прозрачными вставками, чтобы создать образ в стиле Y2K.

Открытые мюли. фото: Vogue

Босоножки с ремешками

Гламур, элегантность и легкость — все это о босоножках с ремешками, которые раньше были незаменимы на вечеринках и модных мероприятиях. Теперь они снова актуальны: на плоской подошве или на каблуке, с минималистичным дизайном или с декором. Их можно носить с легкими льняными брюками, романтичными платьями или даже с купальником на отдыхе.

Босоножки с ремешком. фото: Vogue

Босоножки на "невидимом" каблуке

Модели с прозрачными деталями никогда не выходили из моды полностью, но сейчас они возвращаются во всей красе. Лаконичные, изящные и одновременно эффектные — они добавляют образу легкости и элегантности. Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян уже не раз показывали, как носить такие босоножки стильно, так что вдохновляйтесь и смело дополняйте ими свои аутфиты.

Босоножки на "невидимом" каблуке. Фото: Vogue

Босоножки на платформе XXL

Высокие платформы когда-то были признаком смелости и уверенности, и теперь они снова вернулись в моду. Chanel, Versace и Elie Saab представили новые интерпретации этой культовой модели. Сочетайте их с джинсами mom, мини-юбками или даже классическими платьями — и гарантированно получите стильный look.

Босоножки на платформе XXL. Фото: Vogue

Металлизированные босоножки

Бежевые или черные босоножки — это классика, но если хочется добавить в образ яркий акцент, выбирайте серебристые или золотистые модели. Jimmy Choo, GCDS и Versace представили разнообразные варианты, которые прекрасно сочетаются с платьями разных оттенков или костюмами с брюками.

Металлизированные босоножки. Фото: Vogue

В 2025 году стоит позволить себе эксперименты — возвращать культовые вещи в новой интерпретации и создавать уникальные образы. Босоножки "нулевых" снова в моде, а значит, самое время найти свою идеальную пару.

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