Трендові босоніжки 2025 року — стильні моделі з 2000-х

Босоніжки. Фото: Freepik

Мода ніколи не стоїть на місці, але часом вона повертається до старих трендів, щоб нагадати, як круто було раніше. Цього разу в центрі уваги — босоніжки 2000-х, які знову заполонили модні подіуми. Головні бренди взуття повертають культові моделі: від мюлів з відкритим мисом, які носили зірки на червоних доріжках, до високих платформ, що додадуть сантиметрів і впевненості.

Про це пише Vogue.

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Босоніжки "танга"

Якщо пригадати моду 2000-х, то складно забути босоніжки "танга" — елегантні, витончені, мінімалістичні. Колись їх обожнювали Брітні Спірс і Гіларі Дафф, а зараз Miu Miu, The Row та Michael Kors повернули їх у свої колекції. Вони ідеальний мають вигляд як зі сміливою червоною сукнею, так і з легкими літніми костюмами.

Босоніжки "танга". Фото: Vogue

Відкриті мюлі

Босоніжки, які стали візитівкою Періс Гілтон у 2000-х, знову на піку популярності. Мюлі з відкритим мисом повертаються завдяки брендам Michael Kors, Dries Van Noten і Versace. Вибирайте моделі з металізованими відтінками, плетеною шкірою або прозорими вставками, щоб створити образ у стилі Y2K.

Відкриті мюлі. Фото: Vogue

Босоніжки з ремінцями

Гламур, елегантність і легкість — усе це про босоніжки з ремінцями, які раніше були незамінними на вечірках і модних заходах. Тепер вони знову актуальні: на пласкій підошві або на підборах, з мінімалістичним дизайном або з декором. Їх можна носити з легкими лляними штанами, романтичними сукнями або навіть із купальником на відпочинку.

Босоніжки з ремінцем. Фото: Vogue

Босоніжки на "невидимих" підборах

Моделі з прозорими деталями ніколи не виходили з моди повністю, але зараз вони повертаються у всій красі. Лаконічні, витончені та водночас ефектні — вони додають образу легкості та елегантності. Дженніфер Лопес і Кім Кардашʼян вже не раз показували, як носити такі босоніжки стильно, тож надихайтеся і сміливо доповнюйте ними свої аутфіти.

Босоніжки на "невидимих" підборах. Фото: Vogue

Босоніжки на платформі XXL

Високі платформи колись були ознакою сміливості та впевненості, і тепер вони знову повернулися у моду. Chanel, Versace та Elie Saab представили нові інтерпретації цієї культової моделі. Поєднуйте їх із джинсами mom, мініспідницями або навіть класичними сукнями — і гарантовано отримаєте стильний look.

Босоніжки на платформі XXL. Фото: Vogue

Металізовані босоніжки

Бежеві чи чорні босоніжки — це класика, але якщо хочеться додати в образ яскравий акцент, обирайте сріблясті або золотисті моделі. Jimmy Choo, GCDS та Versace представили різноманітні варіанти, які чудово поєднуються з сукнями різних відтінків або костюмами зі штанами.

Металізовані босоніжки. Фото: Vogue

У 2025 році варто дозволити собі експерименти — повертати культові речі у новій інтерпретації та створювати унікальні образи. Босоніжки "нульових" знову в моді, а отже, саме час знайти свою ідеальну пару.

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