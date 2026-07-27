Большинство забывает об этом: почему нужно регулярно мыть кисти для макияжа

Кисти для макияжа, девушка наносит консилер под глаза. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Большинство из нас регулярно моет лицо, ухаживает за кожей и покупает качественную косметику. Но при этом часто забывает об одной простой вещи — кистях, которыми наносится этот макияж. Именно они могут незаметно ухудшить состояние кожи, даже если все средства подобраны правильно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на WebMD.

Кисти для макияжа

На ворсинках постепенно скапливаются остатки тонального крема, пудры, румян, кожный жир и пыль. Со временем все это становится благоприятной средой для размножения бактерий. Если продолжать пользоваться грязными кистями, можно столкнуться не только с высыпаниями, но и с раздражением или даже инфекциями кожи.

Есть еще одна причина не откладывать чистку. Когда ворс забивается косметикой, кисть перестает нормально работать. Она хуже набирает продукт, неравномерно его распределяет, из-за чего портится и сам макияж.

Специалисты советуют очищать кисти примерно раз в неделю или хотя бы раз в 7–10 дней, если вы пользуетесь ими постоянно.

Для мытья не обязательно покупать дорогие специальные средства. Хорошо подходит мягкий детский шампунь, который деликатно очищает ворсинки. Если на кистях скопилось много стойкой косметики, можно воспользоваться небольшим количеством средства для мытья посуды. Некоторые также используют раствор из лимонного сока и уксуса для дополнительной дезинфекции.

Сам процесс занимает всего несколько минут. Сначала достаточно смочить только кончики кистей теплой водой. Важно не мочить основу ворса, ведь внутри находится клей, который удерживает волоски. Если он будет постоянно контактировать с водой, кисть быстрее испортится.

Девушке делают макияж. Фото: magnific

После этого нанесите немного шампуня или другого очищающего средства, аккуратно вспеньте его в ладони или небольшой миске и легкими движениями очистите ворс. Затем тщательно промойте под проточной водой. Если вода по-прежнему окрашивается косметикой, процедуру стоит повторить еще раз.

Когда кисти станут чистыми, осторожно удалите лишнюю влагу бумажным или обычным полотенцем. Сушить их лучше горизонтально, положив так, чтобы кончики немного свисали с края поверхности. Если поставить кисти вертикально, вода может затечь внутрь крепления, из-за чего ворс начнет выпадать. Полностью кисти высыхают обычно в течение суток.

Если после мытья ворс кажется более жестким, это легко исправить. Достаточно нанести немного кондиционера для волос, смыть его водой и снова оставить кисти высыхать. После этого они снова станут приятными в использовании.

Ранее мы писали о том, почему одного бальзама для ухода за губами будет недостаточно. В этом вопросе нужно соблюдать несколько правил.

Также Новини.LIVE сообщали, какие бытовые привычки могут негативно влиять на состояние наших ногтей. Три фактора, которые играют важную роль.