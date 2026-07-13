Блонд будет выглядеть дорого: советы колористов по уходу

Блондинки. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Светлые окрашенные волосы всегда требуют чуть большего внимания, чем натуральные. Осветление изменяет структуру волос, поэтому без правильного ухода они быстрее теряют блеск, становятся сухими, ломкими и начинают путаться. Но если подобрать подходящие средства и выработать несколько простых привычек, поддерживать красивый блонд будет значительно легче.

Новини.LIVE расскажет, как это сделать.

Правила ухода за волосами для блондинок

Первый шаг — правильное очищение. Для осветленных волос лучше использовать шампуни, созданные специально для блондинок. Если оттенок начинает становиться теплее или появляется желтизна, помогут средства с фиолетовым пигментом. Они не окрашивают волосы, а лишь нейтрализуют нежелательный желтый оттенок и помогают дольше сохранять холодный оттенок.

Не менее важно и то, какой водой вы моете голову. Горячая вода быстрее вымывает пигмент и может ещё больше пересушить волосы. Лучше выбирать теплую, а в конце мытья даже немного прохладную — это поможет сделать локоны более гладкими и блестящими.

После шампуня не стоит пренебрегать кондиционером. Он закрывает чешуйки волос, благодаря чему они становятся мягче и легче расчесываются. Один-два раза в неделю стоит наносить питательную или восстанавливающую маску. Именно она помогает вернуть волосам эластичность и компенсировать потерю влаги после осветления.

Еще одна вещь, о которой часто забывают, — несмываемый уход. Спрей, крем или сыворотка после мытья помогают дольше удерживать влагу внутри волос, а несколько капель масла на кончики защищают их от ломкости и секущихся кончиков. Это занимает буквально минуту, но разницу можно заметить уже через несколько недель.

Если между окрашиваниями блонд начинает тускнеть или приобретает желтоватый оттенок, не обязательно сразу записываться к мастеру. Освежить цвет можно дома с помощью тонирующих средств. Они помогают поддерживать желаемый оттенок, а многие современные формулы еще и ухаживают за волосами во время процедуры.

На цвет волос иногда влияет даже вода. Из-за примесей или ржавчины светлые пряди могут быстрее желтеть, поэтому периодическое тонирование становится хорошим способом поддерживать ухоженный вид прически между окрашиваниями.

Если вы регулярно пользуетесь феном, плойкой или выпрямителем, без термозащиты лучше не обходиться. Она создает защитный слой, который помогает уменьшить негативное воздействие высокой температуры. Для тонких волос больше подойдут легкие спреи, а для сухих или пористых — кремовые средства или флюиды.

Наносить термозащиту желательно на влажные волосы перед сушкой, равномерно распределяя ее по всей длине. Особое внимание стоит уделить кончикам, ведь именно они страдают больше всего.

Главное правило ухода за блондом — регулярность. Даже самое дорогое средство не даст результата после одного использования. Когда очищение, увлажнение, защита и питание становятся привычной частью ухода, волосы дольше остаются мягкими, блестящими и ухоженными, а цвет выглядит свежим значительно дольше.

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