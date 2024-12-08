Роскошные ароматы за копейки – лучшие бюджетные духи.

Девушка наносит дух на кожу. Фото: Freepik

Можно ли пахнуть дорого, не тратя целое состояние? Оказывается, можно! Среди бюджетных духов есть настоящие жемчужины, не уступающие люксовым ароматам.

Сайт Новини.LIVE расскажет вам о нескольких вариантах, которые возможно станут вашими любимцами.

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Zara Femme

Аромат от бренда Zara — это сочетание нежной ванили и жасмина, создающее изящное звучание. Этот дух отлично подходит как для ежедневного использования, так и для особых событий. Его стойкость и приятная цена делают его отличным выбором для тех, кто стремится выглядеть стильно.

Открытый флакон с духами. Фото: Freepik

Mon Guerlain Eau de Toilette

Даже такой известный бренд как Guerlain имеет доступную версию своего популярного аромата. Ноты лаванды, ванили и жасмина образуют гармоничное звучание, подчеркивающее женственность и элегантность. Этот аромат — настоящая находка для тех, кто ценит качество и красоту.

The Body Shop White Musk

Классика от The Body Shop — белый мускус с цветочными акцентами, создающий легкий, освежающий аромат. Идеальный для весеннего и летнего настроения, он станет отличным спутником в повседневной жизни. Устойчивость аромата порадует даже самых взыскательных.

Женщина распыляет духи на кожу. Фото: Freepik

L'Occitane Terre de Lumière

Этот аромат переносит в теплые объятия Прованса. Лаванда, мед и бальзамические ноты создают уютное и сладкое звучание. Этот парфюм выглядит дорого и чувствуется так же, но при этом цена весьма приятная.

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