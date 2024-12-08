Розкішні аромати за копійки — найкращі бюджетні парфуми

Дівчина наносить парфум на шкіру. Фото: Freepik

Чи можна пахнути дорого, не витрачаючи цілий статок? Виявляється, можна! Серед бюджетних парфумів є справжні перлини, які не поступаються люксовим ароматам.

Сайт Новини.LIVE розповість вам про кілька варіантів, які можливо стануть вашими улюбленцями.

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Zara Femme

Аромат від бренду Zara — це поєднання ніжної ванілі та жасмину, що створює витончене звучання. Цей парфум чудово підходить як для щоденного використання, так і для особливих подій. Його стійкість і приємна ціна роблять його відмінним вибором для тих, хто прагне мати стильний вигляд.

Відкритий флакон з парфумами. Фото: Freepik

Mon Guerlain Eau de Toilette

Навіть такий відомий бренд, як Guerlain, має доступну версію свого популярного аромату. Ноти лаванди, ванілі та жасмину утворюють гармонійне звучання, яке підкреслює жіночність і елегантність. Цей аромат — справжня знахідка для тих, хто цінує якість і красу.

The Body Shop White Musk

Класика від The Body Shop — білий мускус із квітковими акцентами, що створює легкий, освіжаючий аромат. Ідеальний для весняного та літнього настрою, він стане чудовим супутником у повсякденному житті. Стійкість аромату порадує навіть найвибагливіших.

Жінка розпиляє парфуми на шкіру. Фото: Freepik

L'Occitane Terre de Lumière

Цей аромат переносить у теплі обійми Провансу. Лаванда, мед і бальзамічні ноти створюють затишне й солодке звучання. Цей парфум виглядає дорого і відчувається так само, але коштує значно дешевше.

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