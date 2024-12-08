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Бюджетні парфуми, які ніхто не відрізнить від люксових

8 грудня 2024 19:31
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Розкішні аромати за копійки — найкращі бюджетні парфуми
Дівчина наносить парфум на шкіру. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чи можна пахнути дорого, не витрачаючи цілий статок? Виявляється, можна! Серед бюджетних парфумів є справжні перлини, які не поступаються люксовим ароматам. 

Сайт Новини.LIVE розповість вам про кілька варіантів, які можливо стануть вашими улюбленцями. 

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Zara Femme 

Аромат від бренду Zara — це поєднання ніжної ванілі та жасмину, що створює витончене звучання. Цей парфум чудово підходить як для щоденного використання, так і для особливих подій. Його стійкість і приємна ціна роблять його відмінним вибором для тих, хто прагне мати стильний вигляд. 

Бюджетні парфуми, які ніхто не відрізнить від люксових - фото 1
Відкритий флакон з парфумами. Фото: Freepik

Mon Guerlain Eau de Toilette 

Навіть такий відомий бренд, як Guerlain, має доступну версію свого популярного аромату. Ноти лаванди, ванілі та жасмину утворюють гармонійне звучання, яке підкреслює жіночність і елегантність. Цей аромат — справжня знахідка для тих, хто цінує якість і красу. 

The Body Shop White Musk 

Класика від The Body Shop — білий мускус із квітковими акцентами, що створює легкий, освіжаючий аромат. Ідеальний для весняного та літнього настрою, він стане чудовим супутником у повсякденному житті. Стійкість аромату порадує навіть найвибагливіших. 

Бюджетні парфуми, які ніхто не відрізнить від люксових - фото 2
Жінка розпиляє парфуми на шкіру. Фото: Freepik

L'Occitane Terre de Lumière

Цей аромат переносить у теплі обійми Провансу. Лаванда, мед і бальзамічні ноти створюють затишне й солодке звучання. Цей парфум виглядає дорого і відчувається так само, але коштує значно дешевше. 

Раніше ми писали про топові аромати для жінок 2025 року.

Також ми повідомляли, яким парфумам віддають перевагу українські зірки.

мода духи аромат стиль запах

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