Патчи для глаз не нужны - 5 альтернатив, которые вас удивят

Бюджетные альтернативы — чем можно заменить патчи под глаза
Патчи для глаз давно стали популярным средством ухода, ведь они действительно могут творить чудеса с нежной кожей вокруг глаз. Они быстро освежают, снимают усталость и помогают выглядеть лучше даже после бессонной ночи. Но не все знают, что есть натуральные альтернативы, которые можно легко сделать дома.
О них рассказало издание Ukr.media.
Как работают патчи
Современные патчи имеют множество вариантов состава: от увлажняющих до осветляющих и успокаивающих. Они помогают бороться с темными кругами, уменьшают отечность и даже возвращают коже свежесть за считанные минуты. Их главные преимущества:
- Простота в использовании: наклеил на кожу, подождал 10-30 минут — и готово.
- Удобство в дороге: патчи компактные, их легко взять с собой в путешествие или на работу.
- Экономия времени: в отличие от кремов или масок, они не требуют смывания.
- Мгновенный результат: охлаждают, увлажняют и быстро освежают вид.
Однако, если под рукой нет патчей, то попробуйте натуральные средства, которые легко найти дома.
Натуральные заменители патчей
Чайные листья
Зеленый чай — замечательное средство от отеков. В нем есть антиоксиданты и витамины, которые тонизируют кожу.
- Змочите пакетик чая кипятком, остудите и наложите на глаза.
- Еще лучше — заварите листовой чай, охладите и используйте чайные листья, выложив их на марлю. Держите компресс 15-30 минут.
Ромашка и петрушка
Эти растения идеальны для тонуса и выравнивания цвета кожи.
- Измельчите петрушку, заварите ромашку, смешайте и храните смесь в холодильнике до 5 дней.
- Наносите ежедневно под глаза для заметного результата.
Огурец
Огуречные кружочки освежают и увлажняют кожу. Нарежьте овощ и положите на глаза на 10-15 минут.
Алоэ и мед
Эта пара идеальна для увлажнения и питания.
- Смешайте мякоть алоэ с чайной ложкой меда. Нанесите на 15 минут, затем смойте. Но если у вас аллергия на мед, используйте только алоэ.
Натуральные масла
Масла авокадо, ши или зародышей пшеницы насыщают кожу полезными веществами.
- Нанесите немного масла под глаза на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.
Патчи, конечно, удобны, но иногда природа предлагает не менее эффективные средства. Натуральные альтернативы помогут освежить кожу без лишних затрат, а главное — они всегда под рукой.
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