Патчи для глаз не нужны - 5 альтернатив, которые вас удивят

Девушка в патчах. Фото: Freepik

Патчи для глаз давно стали популярным средством ухода, ведь они действительно могут творить чудеса с нежной кожей вокруг глаз. Они быстро освежают, снимают усталость и помогают выглядеть лучше даже после бессонной ночи. Но не все знают, что есть натуральные альтернативы, которые можно легко сделать дома.

О них рассказало издание Ukr.media.

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Как работают патчи

Современные патчи имеют множество вариантов состава: от увлажняющих до осветляющих и успокаивающих. Они помогают бороться с темными кругами, уменьшают отечность и даже возвращают коже свежесть за считанные минуты. Их главные преимущества:

Простота в использовании : наклеил на кожу, подождал 10-30 минут — и готово.

: наклеил на кожу, подождал 10-30 минут — и готово. Удобство в дороге : патчи компактные, их легко взять с собой в путешествие или на работу.

: патчи компактные, их легко взять с собой в путешествие или на работу. Экономия времени : в отличие от кремов или масок, они не требуют смывания.

: в отличие от кремов или масок, они не требуют смывания. Мгновенный результат: охлаждают, увлажняют и быстро освежают вид.

Однако, если под рукой нет патчей, то попробуйте натуральные средства, которые легко найти дома.

Патчи. Фото: Фото: Freepik

Натуральные заменители патчей

Чайные листья

Зеленый чай — замечательное средство от отеков. В нем есть антиоксиданты и витамины, которые тонизируют кожу.

Змочите пакетик чая кипятком, остудите и наложите на глаза.

Еще лучше — заварите листовой чай, охладите и используйте чайные листья, выложив их на марлю. Держите компресс 15-30 минут.

Ромашка и петрушка

Эти растения идеальны для тонуса и выравнивания цвета кожи.

Измельчите петрушку, заварите ромашку, смешайте и храните смесь в холодильнике до 5 дней.

Наносите ежедневно под глаза для заметного результата.

Огурец

Огуречные кружочки освежают и увлажняют кожу. Нарежьте овощ и положите на глаза на 10-15 минут.

Девушка использует огурец в уходе. Фото: Freepik

Алоэ и мед

Эта пара идеальна для увлажнения и питания.

Смешайте мякоть алоэ с чайной ложкой меда. Нанесите на 15 минут, затем смойте. Но если у вас аллергия на мед, используйте только алоэ.

Натуральные масла

Масла авокадо, ши или зародышей пшеницы насыщают кожу полезными веществами.

Нанесите немного масла под глаза на 10-15 минут, затем смойте теплой водой.

Патчи, конечно, удобны, но иногда природа предлагает не менее эффективные средства. Натуральные альтернативы помогут освежить кожу без лишних затрат, а главное — они всегда под рукой.

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