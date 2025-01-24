Патчі для очей не потрібні — 5 альтернатив, які вас здивують

Дівчина в патчах. Фото: Freepik

Патчі для очей давно стали популярним засобом догляду, адже вони справді можуть творити дива з ніжною шкірою навколо очей. Вони швидко освіжають, знімають втому і допомагають мати кращий вигляд навіть після безсонної ночі. Але не всі знають, що є натуральні альтернативи, які можна легко зробити вдома.

Про них розповіло видання Ukr.media.

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Як працюють патчі

Сучасні патчі мають безліч варіантів складу: від зволожуючих до освітлюючих і заспокійливих. Вони допомагають боротися з темними колами, зменшують набряклість і навіть повертають шкірі свіжість за лічені хвилини. Їхні головні переваги:

Простота у використанні : наклеїв на шкіру, почекав 10-30 хвилин — і готово.

: наклеїв на шкіру, почекав 10-30 хвилин — і готово. Зручність у дорозі : патчі компактні, їх легко взяти з собою в подорож чи на роботу.

: патчі компактні, їх легко взяти з собою в подорож чи на роботу. Економія часу : на відміну від кремів чи масок, вони не потребують змивання.

: на відміну від кремів чи масок, вони не потребують змивання. Миттєвий результат: охолоджують, зволожують і швидко освіжають вигляд.

Однак, якщо під рукою немає патчів, то спробуйте натуральні засоби, які легко знайти вдома.

Патчі. Фото: Фото: Freepik

Натуральні замінники патчів

Чайне листя

Зелений чай — чудовий засіб від набряків. У ньому є антиоксиданти та вітаміни, які тонізують шкіру.

Змочіть пакетик чаю окропом, остудіть і накладіть на очі.

Ще краще — заваріть листовий чай, охолодіть і використовуйте чайне листя, виклавши його на марлю. Тримайте компрес 15-30 хвилин.

Ромашка та петрушка

Ці рослини ідеальні для тонусу та вирівнювання кольору шкіри.

Подрібніть петрушку, заваріть ромашку, змішайте та зберігайте суміш у холодильнику до 5 днів.

Наносьте щодня під очі для помітного результату.

Огірок

Огіркові кружечки освіжають і зволожують шкіру. Наріжте овоч і покладіть на очі на 10-15 хвилин.

Дівчина використовує огірок у догляді. Фото: Freepik

Алое та мед

Ця пара ідеальна для зволоження та живлення.

Змішайте м’якоть алое з чайною ложкою меду. Нанесіть на 15 хвилин, потім змийте. Але якщо у вас алергія на мед, використовуйте лише алое.

Натуральні олії

Олії авокадо, ши чи зародків пшениці насичують шкіру корисними речовинами.

Нанесіть трохи олії під очі на 10-15 хвилин, потім змийте теплою водою.

Патчі, звісно, зручні, але інколи природа пропонує не менш ефективні засоби. Натуральні альтернативи допоможуть освіжити шкіру без зайвих витрат, а головне — вони завжди під рукою.

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