Три аксессуара, которые сделают ваш образ трендовым в 2025 году

Женщина в стильных украшениях. Фото: Freepik

С приходом весны хочется не только обновить гардероб, но и добавить ярких акцентов в виде украшений. Самое время посмотреть, какие ювелирные тренды вскоре заполонят Pinterest и TikTok. Стало известно, что готовят дизайнеры на этот сезон и как носить самые горячие новинки.

Об этом сообщает Cosmopolitan.

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Браслеты

Если в прошлом году внимание привлекали массивные подвески и серебро, то 2025-й принес нам настоящую любовь к браслетам. И главное правило здесь одно — носить их много! Минимализм? Забудьте! В тренде многослойность: на обоих запястьях должно быть как минимум несколько браслетов. Saint Laurent, Gucci, Emporio Armani и Balmain единодушны — этот аксессуар станет финальным штрихом каждого модного образа.

Тонкие золотые цепочки, браслеты с необычной текстурой, цветные камни — миксуйте все вместе, главное, чтобы это выглядело стильно и гармонично.

Saint Laurent SS'25. Фото: Cosmopolitan

Бохо возвращается

Любите расслабленную эстетику 70-х? Тогда эта тенденция точно для вас! 2025-й — это год, когда бохо-стиль возвращается не только в одежде, но и в украшениях. Удлиненные подвесы, ожерелья из бисера, серьги с бахромой — все это мы видели у Ralph Lauren, Chloe, Louis Vuitton и Zimmermann.

Этот стиль идеально сочетается с легкими платьями, блузами или даже простыми джинсами и футболкой. Носите такие украшения не только на пляжные вечеринки, но и в повседневной жизни — они добавляют образу легкости и свободы.

Ralph Lauren SS'25. Фото: Cosmopolitan

Цепочки на талию — замена поясам

Кто бы мог подумать, что аксессуар из 90-х снова станет горячим трендом? Но вот он вернулся — и снова в трендах! Chanel и Miu Miu представили цепочки на талию как главный акцент в своих коллекциях SS'25.

Miu Miu SS'25. Фото: Cosmopolitan

Как носить этот тренд

Вот несколько идей:

сочетать с кроп-топом и любимыми джинсами;

надевать поверх платья, чтобы добавить образу изюминки;

носить на бикини — идеальный вариант для отпуска.

Эта деталь точно привлечет внимание и сделает любой лук более стильным.

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