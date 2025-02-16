Три аксессуара, которые сделают ваш образ трендовым в 2025 году

Без них не обойтись — три модных аксессуара на весну-лето 2025
С приходом весны хочется не только обновить гардероб, но и добавить ярких акцентов в виде украшений. Самое время посмотреть, какие ювелирные тренды вскоре заполонят Pinterest и TikTok. Стало известно, что готовят дизайнеры на этот сезон и как носить самые горячие новинки.
Об этом сообщает Cosmopolitan.
Какие украшения в тренде 2025 года
Браслеты
Если в прошлом году внимание привлекали массивные подвески и серебро, то 2025-й принес нам настоящую любовь к браслетам. И главное правило здесь одно — носить их много! Минимализм? Забудьте! В тренде многослойность: на обоих запястьях должно быть как минимум несколько браслетов. Saint Laurent, Gucci, Emporio Armani и Balmain единодушны — этот аксессуар станет финальным штрихом каждого модного образа.
Тонкие золотые цепочки, браслеты с необычной текстурой, цветные камни — миксуйте все вместе, главное, чтобы это выглядело стильно и гармонично.
Бохо возвращается
Любите расслабленную эстетику 70-х? Тогда эта тенденция точно для вас! 2025-й — это год, когда бохо-стиль возвращается не только в одежде, но и в украшениях. Удлиненные подвесы, ожерелья из бисера, серьги с бахромой — все это мы видели у Ralph Lauren, Chloe, Louis Vuitton и Zimmermann.
Этот стиль идеально сочетается с легкими платьями, блузами или даже простыми джинсами и футболкой. Носите такие украшения не только на пляжные вечеринки, но и в повседневной жизни — они добавляют образу легкости и свободы.
Цепочки на талию — замена поясам
Кто бы мог подумать, что аксессуар из 90-х снова станет горячим трендом? Но вот он вернулся — и снова в трендах! Chanel и Miu Miu представили цепочки на талию как главный акцент в своих коллекциях SS'25.
Как носить этот тренд
Вот несколько идей:
- сочетать с кроп-топом и любимыми джинсами;
- надевать поверх платья, чтобы добавить образу изюминки;
- носить на бикини — идеальный вариант для отпуска.
Эта деталь точно привлечет внимание и сделает любой лук более стильным.
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