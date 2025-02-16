Три аксесуари, які зроблять ваш образ трендовим у 2025 році

Без них не обійтися — три модні аксесуари на весну-літо 2025
З приходом весни хочеться не тільки оновити гардероб, а й додати яскравих акцентів у вигляді прикрас. Саме час подивитися, які ювелірні тренди незабаром заполонять Pinterest та TikTok. Стало відомо, що готують дизайнери на цей сезон і як носити найгарячіші новинки.
Про це повідомляє Cosmopolitan.
Які прикраси в тренді 2025 року
Браслети
Якщо торік увагу привертали масивні підвіски та срібло, то 2025-й приніс нам справжню любов до браслетів. І головне правило тут одне — носити їх багато! Мінімалізм? Забудьте! В тренді багатошаровість: на обох зап’ястях має бути як мінімум кілька браслетів. Saint Laurent, Gucci, Emporio Armani та Balmain одностайні — цей аксесуар стане фінальним штрихом кожного модного образу.
Тонкі золоті ланцюжки, браслети з незвичайною текстурою, кольорові камені — міксуйте усе разом, головне, щоб це мало стильний й гармонійний вигляд.
Бохо повертається
Любите розслаблену естетику 70-х? Тоді ця тенденція точно для вас! 2025-й — це рік, коли бохо-стиль повертається не лише в одязі, а й у прикрасах. Подовжені підвіси, намиста з бісеру, сережки з бахромою — усе це ми бачили у Ralph Lauren, Chloe, Louis Vuitton та Zimmermann.
Цей стиль ідеально поєднується з легкими сукнями, блузами або навіть простими джинсами й футболкою. Носіть такі прикраси не тільки на пляжні вечірки, а й у повсякденному житті — вони додають образу легкості та свободи.
Ланцюжки на талію — заміна поясам
Хто б міг подумати, що аксесуар із 90-х знову стане гарячим трендом? Але ось він повернувся — і знову в трендах! Chanel та Miu Miu представили ланцюжки на талію як головний акцент у своїх колекціях SS’25.
Як носити цей тренд
Ось кілька ідей:
- поєднувати з кроп-топом та улюбленими джинсами;
- одягати поверх сукні, щоб додати образу родзинки;
- носити на бікіні — ідеальний варіант для відпустки.
Ця деталь точно приверне увагу і зробить будь-який лук більш стильним.
Раніше ми писали про те, який ніжний аксесуар в тренді буде цієї весни.
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