Хлопковая одежда будет под запретом в ЕС — что предложат взамен

Платье из хлопка. Фото: Freepik

Трудно поверить, но Евросоюз действительно планирует запретить производство и продажу одежды из хлопка до 2030 года. Вместо привычных футболок и джинсов из натуральной ткани европейцам будут предлагать носить одежду из переработанного пластика, бамбука, льна и конопли. Почему же хлопок, который веками считали идеальным материалом, попал под запрет?

Об этом сообщает портал "Press.lv".

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Экологические причины

С 2025 года в ЕС вводятся новые правила утилизации текстиля — старую одежду нужно будет сдавать на переработку. Это только начало: из-за высокого потребления воды и использования пестицидов хлопок считается экологически вредным. Для выращивания 1 кг этого сырья требуется до 10 000 литров воды. К тому же химикаты, применяемые в сельском хозяйстве, загрязняют почвы и водоемы.

Чтобы к 2030 году перейти на циркулярную экономику, ЕС планирует отказаться от хлопка, потому что его волокна быстро разрушаются и не подходят для эффективной переработки. Зато активно разрабатывают синтетические материалы на основе переработанного пластика и инновационные ткани, например, из грибницы или водорослей.

Одежда из хлопка, фото: Freepik

В последнее время найти настоящую хлопковую одежду уже становится сложнее. Одна женщина приобрела футболку с маркировкой "100% хлопок", но дома заметила подозрительный блеск. Проведя тест с поджиганием нити, которую женщина предварительно оторвала от бокового шва футболки, она обнаружила синтетические примеси.

Нить медленно плавилась, скручиваясь и выпуская черный дым с неприятным запахом. При том, что хлопковые ткани, наоборот, сгорают очень быстро, практически не оставляя неприятного запаха. Тем не менее магазин отказался возвращать деньги.

Ткани. Фото: Freepik

Стоит ли бояться синтетики

Несмотря на опасения, искусственные волокна имеют преимущества. Они делают одежду более прочной, долговечной и удобной в уходе. Многие бренды давно используют смеси натуральных и синтетических материалов для улучшения качества тканей.

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