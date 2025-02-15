Хлопковая одежда будет под запретом в ЕС — что предложат взамен

Без хлопка — какие материалы заменят привычную одежду в ЕС
Трудно поверить, но Евросоюз действительно планирует запретить производство и продажу одежды из хлопка до 2030 года. Вместо привычных футболок и джинсов из натуральной ткани европейцам будут предлагать носить одежду из переработанного пластика, бамбука, льна и конопли. Почему же хлопок, который веками считали идеальным материалом, попал под запрет?
Об этом сообщает портал "Press.lv".
Какую ткань в одежде планируют заменить в ЕС
Экологические причины
С 2025 года в ЕС вводятся новые правила утилизации текстиля — старую одежду нужно будет сдавать на переработку. Это только начало: из-за высокого потребления воды и использования пестицидов хлопок считается экологически вредным. Для выращивания 1 кг этого сырья требуется до 10 000 литров воды. К тому же химикаты, применяемые в сельском хозяйстве, загрязняют почвы и водоемы.
Чтобы к 2030 году перейти на циркулярную экономику, ЕС планирует отказаться от хлопка, потому что его волокна быстро разрушаются и не подходят для эффективной переработки. Зато активно разрабатывают синтетические материалы на основе переработанного пластика и инновационные ткани, например, из грибницы или водорослей.
В последнее время найти настоящую хлопковую одежду уже становится сложнее. Одна женщина приобрела футболку с маркировкой "100% хлопок", но дома заметила подозрительный блеск. Проведя тест с поджиганием нити, которую женщина предварительно оторвала от бокового шва футболки, она обнаружила синтетические примеси.
Нить медленно плавилась, скручиваясь и выпуская черный дым с неприятным запахом. При том, что хлопковые ткани, наоборот, сгорают очень быстро, практически не оставляя неприятного запаха. Тем не менее магазин отказался возвращать деньги.
Стоит ли бояться синтетики
Несмотря на опасения, искусственные волокна имеют преимущества. Они делают одежду более прочной, долговечной и удобной в уходе. Многие бренды давно используют смеси натуральных и синтетических материалов для улучшения качества тканей.
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