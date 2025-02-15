Бавовняний одяг буде під забороною в ЄС — що запропонують натомість

Без бавовни — які матеріали замінять звичний одяг у ЄС
Важко повірити, але Євросоюз дійсно планує заборонити виробництво та продаж одягу з бавовни до 2030 року. Замість звичних футболок і джинсів із натуральної тканини європейцям пропонуватимуть носити одяг із переробленого пластику, бамбука, льону та конопель. Чому ж бавовна, яку століттями вважали ідеальним матеріалом, потрапила під заборону?
Про це повідомляє портал "Press.lv".
Яку тканину в одязі планують замінити в ЄС
Екологічні причини
З 2025 року в ЄС запроваджуються нові правила утилізації текстилю — старий одяг потрібно буде здавати на переробку. Це лише початок: через високе споживання води та використання пестицидів бавовна вважається екологічно шкідливою. Для вирощування 1 кг цієї сировини потрібно до 10 000 літрів води. До того ж хімікати, що застосовуються у сільському господарстві, забруднюють ґрунти та водойми.
Щоб до 2030 року перейти на циркулярну економіку, ЄС планує відмовитися від бавовни, бо її волокна швидко руйнуються й не підходять для ефективної переробки. Натомість активно розробляють синтетичні матеріали на основі переробленого пластику та інноваційні тканини, наприклад, із грибниці чи водоростей.
Останнім часом знайти справжній бавовняний вже одяг стає складніше. Одна жінка придбала футболку з маркуванням "100% бавовна", але вдома помітила підозрілий блиск. Провівши тест із підпалюванням нитки, що жінка попередньо відірвала від бокового шва футболки, вона виявила синтетичні домішки.
Нитка повільно плавилася, скручуючись і випускаючи чорний дим із неприємним запахом. При тому, що бавовняні тканини, навпаки, згоряють дуже швидко, практично не залишаючи неприємного запаху. Проте магазин відмовився повертати гроші.
Чи варто боятися синтетики
Незважаючи на побоювання, штучні волокна мають переваги. Вони роблять одяг міцнішим, довговічнішим і зручнішим у догляді. Багато брендів давно використовують суміші натуральних і синтетичних матеріалів для покращення якості тканин.
Раніше ми писали про те, які тренди 2025 року є найбільш популярними.
Також ми повідомляли, які кольори в одязі втратили актуальність цього року.
Читайте Новини.LIVE!