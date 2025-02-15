Бавовняний одяг буде під забороною в ЄС — що запропонують натомість

Сукня з бавовни. Фото: Freepik

Важко повірити, але Євросоюз дійсно планує заборонити виробництво та продаж одягу з бавовни до 2030 року. Замість звичних футболок і джинсів із натуральної тканини європейцям пропонуватимуть носити одяг із переробленого пластику, бамбука, льону та конопель. Чому ж бавовна, яку століттями вважали ідеальним матеріалом, потрапила під заборону?

Про це повідомляє портал "Press.lv".

Читайте також:

Яку тканину в одязі планують замінити в ЄС

Екологічні причини

З 2025 року в ЄС запроваджуються нові правила утилізації текстилю — старий одяг потрібно буде здавати на переробку. Це лише початок: через високе споживання води та використання пестицидів бавовна вважається екологічно шкідливою. Для вирощування 1 кг цієї сировини потрібно до 10 000 літрів води. До того ж хімікати, що застосовуються у сільському господарстві, забруднюють ґрунти та водойми.

Щоб до 2030 року перейти на циркулярну економіку, ЄС планує відмовитися від бавовни, бо її волокна швидко руйнуються й не підходять для ефективної переробки. Натомість активно розробляють синтетичні матеріали на основі переробленого пластику та інноваційні тканини, наприклад, із грибниці чи водоростей.

Одяг з бавовни. Фото: Freepik

Останнім часом знайти справжній бавовняний вже одяг стає складніше. Одна жінка придбала футболку з маркуванням "100% бавовна", але вдома помітила підозрілий блиск. Провівши тест із підпалюванням нитки, що жінка попередньо відірвала від бокового шва футболки, вона виявила синтетичні домішки.

Нитка повільно плавилася, скручуючись і випускаючи чорний дим із неприємним запахом. При тому, що бавовняні тканини, навпаки, згоряють дуже швидко, практично не залишаючи неприємного запаху. Проте магазин відмовився повертати гроші.

Тканини. Фото: Freepik

Чи варто боятися синтетики

Незважаючи на побоювання, штучні волокна мають переваги. Вони роблять одяг міцнішим, довговічнішим і зручнішим у догляді. Багато брендів давно використовують суміші натуральних і синтетичних матеріалів для покращення якості тканин.

Раніше ми писали про те, які тренди 2025 року є найбільш популярними.

Також ми повідомляли, які кольори в одязі втратили актуальність цього року.