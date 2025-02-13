Самый стильный аксессуар весны-2025 — банты во всех вариациях

Девушке завязывают пояс в бант. Фото: Freepik

Плохие новости: впереди самый холодный месяц, так что о весенних обновках пока можно только мечтать. Но есть и хорошие: дни становятся длиннее, солнце греет все сильнее, а это значит, что весна уже не за горами. И пока она постепенно вступает в свои права, можно неторопливо обдумать, какие тренды взять на вооружение в новом сезоне.

Новини.LIVE рассказал об этом подробнее.

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Почему банты стали такими популярными

Если в прошлом году минимализм был главным героем подиумов, то в 2025-м дизайнеры решили сыграть на контрастах. Яркие цвета, необычные силуэты, акцентные детали — этой весной точно не будет скучно. Один из главных трендов — банты. Они давно вышли за пределы свадебных платьев и праздничных образов, заняв почетное место в повседневном гардеробе. Причем в самых разнообразных вариациях: от миниатюрных, аккуратных узелков до огромных эффектных украшений.

Бант в образе. Фото из Instagram

На Неделе моды банты можно было увидеть буквально повсюду: на легких воздушных платьях, элегантных блузках, строгих жакетах и даже верхней одежде. Valentino украсил ими изысканные костюмы, Chanel — вечерние кейпы, а Burberry предложил интегрировать их в повседневные куртки.

Этот тренд настолько универсален, что может выглядеть романтично, элегантно или даже дерзко — все зависит от подачи.

Блузка с бантом. Фото из Instagram

Что делать, если в гардеробе пока нет вещей с таким декором? Все просто: можно добавить его самостоятельно! Например, прикрепить бант как брошь или вплести в прическу. Главное — не бояться экспериментов, ведь мода создана для игры и самовыражения.

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