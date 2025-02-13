Найстильніший аксесуар весни -2025 — банти у всіх варіаціях

Дівчині зав'язують пояс в бант. Фото: Freepik

Погані новини: попереду найхолодніший місяць, тож про весняні обновки поки що можна тільки мріяти. Але є й хороші: дні стають довшими, сонце гріє дедалі сильніше, а це означає, що весна вже не за горами. І поки вона поступово вступає у свої права, можна неквапливо обдумати, які тренди взяти на озброєння в новому сезоні.

Новини.LIVE розповів про це детальніше.

Читайте також:

Чому банти стали такими популярними

Якщо минулого року мінімалізм був головним героєм подіумів, то у 2025-му дизайнери вирішили зіграти на контрастах. Яскраві кольори, незвичні силуети, акцентні деталі — цієї весни точно не буде нудно. Один із головних трендів — банти. Вони давно вийшли за межі весільних суконь і святкових образів, зайнявши почесне місце у повсякденному гардеробі. Причому в найрізноманітніших варіаціях: від мініатюрних, акуратних вузликів до величезних ефектних прикрас.

Бант в образі. Фото з Instagram

На Тижні моди банти можна було побачити буквально всюди: на легких повітряних сукнях, елегантних блузках, строгих жакетах і навіть верхньому одязі. Valentino прикрасив ними вишукані костюми, Chanel — вечірні кейпи, а Burberry запропонував інтегрувати їх у повсякденні куртки.

Цей тренд настільки універсальний, що може мати романтичний, елегантний або навіть зухвалий вигляд — усе залежить від подачі.

Блузка з бантом. Фото з Instagram

Що робити, якщо у гардеробі поки що немає речей із таким декором? Все просто: можна додати його самостійно! Наприклад, прикріпити бант як брошку або вплести у зачіску. Головне — не боятися експериментів, адже мода створена для гри та самовираження.

Раніше ми писали про те, чому шнурки в одязі стали трендовими.

Також ми повідомляли, для чого насправді на куртці подвійний замок.