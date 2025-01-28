Антитрендовые цвета в одежде 2025 года — что вышло из моды

Антитрендовые цвета 2025 года — что больше не в моде
Новый модный сезон готов удивить свежими цветами и новыми сочетаниями. Забудьте о Pantone и его Mocha Mousse — весна-лето 2025 предлагает совершенно другие акценты. Главные подиумы показали, какие оттенки станут настоящими хитами, а какие останутся в прошлом.
О них написало издание Who What Wear.
Трендовые цвета 2025 года
Молочный
Этот теплый кремовый цвет — идеальное решение для нейтрального образа. Он не белый, но и не совсем бежевый. Дизайнеры, такие как Tove, Khaite и Brandon Maxwell, показали его в изящных атласных и органзовых образах. Молочный уже вытесняет популярный верблюжий, и это новый must-have для тех, кто стремится к сдержанной роскоши.
Пудрово-розовый
Яркий розовый, который царил последние годы, уступает нежному пудрово-розовому. Этот прохладный оттенок идеально дополняет легкие ткани, такие как шелк и органза. Дизайнеры Victoria Beckham и Carven доказали, что пудровый розовый выглядит элегантно и универсально.
Светло-голубой
Этот насыщенный оттенок можно увидеть в коллекциях Prada, Max Mara и Tory Burch. Он идеально подходит к вечерним образам и строгим костюмам, что делает его одним из фаворитов сезона. Отличная альтернатива синему цвету.
Лимонный желтый
Светло-желтый становится настоящим хитом 2025 года. На подиумах Chanel и Toteme этот оттенок появился в мягких, романтичных силуэтах. Он пришел на смену ярко-оранжевому.
Бордово-сливовый
Глубокие оттенки бордо остаются актуальными. Дизайнеры Dries Van Noten и Saint Laurent показали, что цвета сливы и бордо — это именно то, что нужно для создания элегантного образа. В то же время ярко-красный теряет свои позиции и выглядит менее свежо.
Оливково-зеленый
Эпоха неоновых оттенков официально завершена. Им на смену приходят мягкие, приглушенные цвета, такие как оливково-зеленый мартини. Этот тон напоминает оливки Кастельветрано в коктейле и прекрасно сочетается с черным, белым или бежевым.
Gucci и Saint Laurent уже сделали его одним из самых носибельных цветов сезона.
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