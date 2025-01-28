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Антитрендовые цвета 2025 года — что больше не в моде

28 января 2025 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Антитрендовые цвета в одежде 2025 года — что вышло из моды
Девушки в ярких одеждах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый модный сезон готов удивить свежими цветами и новыми сочетаниями. Забудьте о Pantone и его Mocha Mousse — весна-лето 2025 предлагает совершенно другие акценты. Главные подиумы показали, какие оттенки станут настоящими хитами, а какие останутся в прошлом.

О них написало издание Who What Wear.

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Трендовые цвета 2025 года

Молочный

Этот теплый кремовый цвет — идеальное решение для нейтрального образа. Он не белый, но и не совсем бежевый. Дизайнеры, такие как Tove, Khaite и Brandon Maxwell, показали его в изящных атласных и органзовых образах. Молочный уже вытесняет популярный верблюжий, и это новый must-have для тех, кто стремится к сдержанной роскоши.

Молочный цвет всегда выглядит благородно
Светр в молочном цвете. Фото из Instagram

Пудрово-розовый

Яркий розовый, который царил последние годы, уступает нежному пудрово-розовому. Этот прохладный оттенок идеально дополняет легкие ткани, такие как шелк и органза. Дизайнеры Victoria Beckham и Carven доказали, что пудровый розовый выглядит элегантно и универсально.

Розовый цвет очень нежный
Розовый жакет. Фото из Instagram

Светло-голубой

Этот насыщенный оттенок можно увидеть в коллекциях Prada, Max Mara и Tory Burch. Он идеально подходит к вечерним образам и строгим костюмам, что делает его одним из фаворитов сезона. Отличная альтернатива синему цвету.

Светло-голубой подходит в любое время года
Голубое платье. Фото из Instagram

Лимонный желтый

Светло-желтый становится настоящим хитом 2025 года. На подиумах Chanel и Toteme этот оттенок появился в мягких, романтичных силуэтах. Он пришел на смену ярко-оранжевому.

Желтый цвет для тех, кто любит яркие вещи
Образ с желтым цветом. Фото из Instagram

Бордово-сливовый

Глубокие оттенки бордо остаются актуальными. Дизайнеры Dries Van Noten и Saint Laurent показали, что цвета сливы и бордо — это именно то, что нужно для создания элегантного образа. В то же время ярко-красный теряет свои позиции и выглядит менее свежо.

Биргуди цвет популярен не один год
Кардиган цвета биргуди.  Фото из Instagram

Оливково-зеленый 

Эпоха неоновых оттенков официально завершена. Им на смену приходят мягкие, приглушенные цвета, такие как оливково-зеленый мартини. Этот тон напоминает оливки Кастельветрано в коктейле и прекрасно сочетается с черным, белым или бежевым.

Зеленый - главный цвет этого года
Зеленый цвет. Фото из Instagram

Gucci и Saint Laurent уже сделали его одним из самых носибельных цветов сезона.

Ранее мы писали о том, какие цвета могут призвать успех в вашу жизнь.

Также мы сообщали, какие вещи в трендовом коричневом цвете стоит иметь в гардеробе.

мода одежда тренды стиль цвета

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