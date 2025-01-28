Антитрендовые цвета в одежде 2025 года — что вышло из моды

Девушки в ярких одеждах. Фото: Freepik

Новый модный сезон готов удивить свежими цветами и новыми сочетаниями. Забудьте о Pantone и его Mocha Mousse — весна-лето 2025 предлагает совершенно другие акценты. Главные подиумы показали, какие оттенки станут настоящими хитами, а какие останутся в прошлом.

О них написало издание Who What Wear.

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Трендовые цвета 2025 года

Молочный

Этот теплый кремовый цвет — идеальное решение для нейтрального образа. Он не белый, но и не совсем бежевый. Дизайнеры, такие как Tove, Khaite и Brandon Maxwell, показали его в изящных атласных и органзовых образах. Молочный уже вытесняет популярный верблюжий, и это новый must-have для тех, кто стремится к сдержанной роскоши.

Светр в молочном цвете. Фото из Instagram

Пудрово-розовый

Яркий розовый, который царил последние годы, уступает нежному пудрово-розовому. Этот прохладный оттенок идеально дополняет легкие ткани, такие как шелк и органза. Дизайнеры Victoria Beckham и Carven доказали, что пудровый розовый выглядит элегантно и универсально.

Розовый жакет. Фото из Instagram

Светло-голубой

Этот насыщенный оттенок можно увидеть в коллекциях Prada, Max Mara и Tory Burch. Он идеально подходит к вечерним образам и строгим костюмам, что делает его одним из фаворитов сезона. Отличная альтернатива синему цвету.

Голубое платье. Фото из Instagram

Лимонный желтый

Светло-желтый становится настоящим хитом 2025 года. На подиумах Chanel и Toteme этот оттенок появился в мягких, романтичных силуэтах. Он пришел на смену ярко-оранжевому.

Образ с желтым цветом. Фото из Instagram

Бордово-сливовый

Глубокие оттенки бордо остаются актуальными. Дизайнеры Dries Van Noten и Saint Laurent показали, что цвета сливы и бордо — это именно то, что нужно для создания элегантного образа. В то же время ярко-красный теряет свои позиции и выглядит менее свежо.

Кардиган цвета биргуди. Фото из Instagram

Оливково-зеленый

Эпоха неоновых оттенков официально завершена. Им на смену приходят мягкие, приглушенные цвета, такие как оливково-зеленый мартини. Этот тон напоминает оливки Кастельветрано в коктейле и прекрасно сочетается с черным, белым или бежевым.

Зеленый цвет. Фото из Instagram

Gucci и Saint Laurent уже сделали его одним из самых носибельных цветов сезона.

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