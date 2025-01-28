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Антитрендові кольори 2025 року — що більше не в моді

28 січня 2025 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Антитрендові кольори в одязі 2025 року — що вийшло з моди
Дівчата в яскравому одязі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий модний сезон готовий здивувати свіжими кольорами та новими поєднаннями. Забудьте про Pantone та його Mocha Mousse — весна-літо 2025 пропонує абсолютно інші акценти. Головні подіуми показали, які відтінки стануть справжніми хітами, а які залишаться в минулому.

Про них написало видання Who What Wear.

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Трендові кольори 2025 року

Молочний

Цей теплий кремовий колір — ідеальне рішення для нейтрального образу. Він не білий, але й не зовсім бежевий. Дизайнери, такі як Tove, Khaite і Brandon Maxwell, показали його у витончених атласних і органзових образах. Молочний вже витісняє популярний верблюжий, і це новий must-have для тих, хто прагне стриманої розкоші.

Молочний колір завжди має благородний вигляд
Светр у молочному кольорі. Фото з Instagram

Пудрово-рожевий

Яскравий рожевий, який панував останні роки, поступається ніжному пудрово-рожевому. Цей прохолодний відтінок ідеально доповнює легкі тканини, такі як шовк і органза. Дизайнери Victoria Beckham та Carven довели, що пудровий рожевий має елегантний й універсальний вигляд.

Рожевий колір дуже ніжний
Рожевий жакет. Фото з Instagram

Світло-блакитний

Цей насичений відтінок можна побачити у колекціях Prada, Max Mara та Tory Burch. Він ідеально пасує до вечірніх образів та строгих костюмів, що робить його одним із фаворитів сезону. Чудова альтернатива синьому кольору. 

Світло-блакитний пасує в будь-яку пору року
Блакитна сукня. Фото з Instagram

Лимонний жовтий

Світло-жовтий стає справжнім хітом 2025 року. На подіумах Chanel і Toteme цей відтінок з'явився у м'яких, романтичних силуетах. Він прийшов на зміну яскраво-помаранчевому.

Жовтий колір для тих, хто любить яскраві речі
Образ з жовтим кольором. Фото з Instagram

Бордово-сливовий

Глибокі відтінки бордо залишаються актуальними. Дизайнери Dries Van Noten і Saint Laurent показали, що кольори сливи та бордо — це саме те, що потрібно для створення елегантного вигляду. Водночас яскраво-червоний втрачає свої позиції й має менш свіжий вигляд.

Біргуді колір популярний не один рік
Кардиган кольору біргуді.  Фото з Instagram

Оливково-зелений 

Епоха неонових відтінків офіційно завершена. Їм на зміну приходять м'які, приглушені кольори, такі як оливково-зелений мартіні. Цей тон нагадує оливки Кастельветрано в коктейлі й чудово пасує до чорного, білого чи бежевого.

Зелений - головний колір цього року
Зелений колір. Фото з Instagram

Gucci і Saint Laurent вже зробили його одним із найносибельніших кольорів сезону.

Раніше ми писали про те, які кольори можуть призвати успіх у ваше життя.

Також ми повідомляли, які речі в трендовому коричневому кольорі варто мати в гардеробі.

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