Антитрендові кольори в одязі 2025 року — що вийшло з моди

Антитрендові кольори 2025 року — що більше не в моді
Новий модний сезон готовий здивувати свіжими кольорами та новими поєднаннями. Забудьте про Pantone та його Mocha Mousse — весна-літо 2025 пропонує абсолютно інші акценти. Головні подіуми показали, які відтінки стануть справжніми хітами, а які залишаться в минулому.
Про них написало видання Who What Wear.
Трендові кольори 2025 року
Молочний
Цей теплий кремовий колір — ідеальне рішення для нейтрального образу. Він не білий, але й не зовсім бежевий. Дизайнери, такі як Tove, Khaite і Brandon Maxwell, показали його у витончених атласних і органзових образах. Молочний вже витісняє популярний верблюжий, і це новий must-have для тих, хто прагне стриманої розкоші.
Пудрово-рожевий
Яскравий рожевий, який панував останні роки, поступається ніжному пудрово-рожевому. Цей прохолодний відтінок ідеально доповнює легкі тканини, такі як шовк і органза. Дизайнери Victoria Beckham та Carven довели, що пудровий рожевий має елегантний й універсальний вигляд.
Світло-блакитний
Цей насичений відтінок можна побачити у колекціях Prada, Max Mara та Tory Burch. Він ідеально пасує до вечірніх образів та строгих костюмів, що робить його одним із фаворитів сезону. Чудова альтернатива синьому кольору.
Лимонний жовтий
Світло-жовтий стає справжнім хітом 2025 року. На подіумах Chanel і Toteme цей відтінок з'явився у м'яких, романтичних силуетах. Він прийшов на зміну яскраво-помаранчевому.
Бордово-сливовий
Глибокі відтінки бордо залишаються актуальними. Дизайнери Dries Van Noten і Saint Laurent показали, що кольори сливи та бордо — це саме те, що потрібно для створення елегантного вигляду. Водночас яскраво-червоний втрачає свої позиції й має менш свіжий вигляд.
Оливково-зелений
Епоха неонових відтінків офіційно завершена. Їм на зміну приходять м'які, приглушені кольори, такі як оливково-зелений мартіні. Цей тон нагадує оливки Кастельветрано в коктейлі й чудово пасує до чорного, білого чи бежевого.
Gucci і Saint Laurent вже зробили його одним із найносибельніших кольорів сезону.
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