Антитрендові кольори в одязі 2025 року — що вийшло з моди

Дівчата в яскравому одязі. Фото: Freepik

Новий модний сезон готовий здивувати свіжими кольорами та новими поєднаннями. Забудьте про Pantone та його Mocha Mousse — весна-літо 2025 пропонує абсолютно інші акценти. Головні подіуми показали, які відтінки стануть справжніми хітами, а які залишаться в минулому.

Про них написало видання Who What Wear.

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Трендові кольори 2025 року

Молочний

Цей теплий кремовий колір — ідеальне рішення для нейтрального образу. Він не білий, але й не зовсім бежевий. Дизайнери, такі як Tove, Khaite і Brandon Maxwell, показали його у витончених атласних і органзових образах. Молочний вже витісняє популярний верблюжий, і це новий must-have для тих, хто прагне стриманої розкоші.

Светр у молочному кольорі. Фото з Instagram

Пудрово-рожевий

Яскравий рожевий, який панував останні роки, поступається ніжному пудрово-рожевому. Цей прохолодний відтінок ідеально доповнює легкі тканини, такі як шовк і органза. Дизайнери Victoria Beckham та Carven довели, що пудровий рожевий має елегантний й універсальний вигляд.

Рожевий жакет. Фото з Instagram

Світло-блакитний

Цей насичений відтінок можна побачити у колекціях Prada, Max Mara та Tory Burch. Він ідеально пасує до вечірніх образів та строгих костюмів, що робить його одним із фаворитів сезону. Чудова альтернатива синьому кольору.

Блакитна сукня. Фото з Instagram

Лимонний жовтий

Світло-жовтий стає справжнім хітом 2025 року. На подіумах Chanel і Toteme цей відтінок з'явився у м'яких, романтичних силуетах. Він прийшов на зміну яскраво-помаранчевому.

Образ з жовтим кольором. Фото з Instagram

Бордово-сливовий

Глибокі відтінки бордо залишаються актуальними. Дизайнери Dries Van Noten і Saint Laurent показали, що кольори сливи та бордо — це саме те, що потрібно для створення елегантного вигляду. Водночас яскраво-червоний втрачає свої позиції й має менш свіжий вигляд.

Кардиган кольору біргуді. Фото з Instagram

Оливково-зелений

Епоха неонових відтінків офіційно завершена. Їм на зміну приходять м'які, приглушені кольори, такі як оливково-зелений мартіні. Цей тон нагадує оливки Кастельветрано в коктейлі й чудово пасує до чорного, білого чи бежевого.

Зелений колір. Фото з Instagram

Gucci і Saint Laurent вже зробили його одним із найносибельніших кольорів сезону.

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