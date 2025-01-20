Акцентный воротник - главный тренд 2025, покоряющий сердца

Женщина в пальто с оригинальным воротником. Фото: Feepik

Одна маленькая деталь может изменить все. Особенно если это необычный воротник. В новом сезоне дизайнеры сделали акцент именно на нем, и теперь он может стать главным элементом вашего образа.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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На подиумах весна-лето 2025 мы увидели немало оригинальных вариантов: яркие цвета, интересные формы или контрастные материалы — главное, чтобы воротник выделялся. Более того, он необязательно должен быть частью самой вещи. Воротник можно приобрести отдельно и добавить к своему луку по желанию.

Что предлагают дизайнеры

Модные коллекции предлагают невероятное разнообразие. Например:

Рубашки с острыми воротничками — классика, которая остается актуальной.

— классика, которая остается актуальной. Куртки с меховыми вставками — для смелых и стильных.

— для смелых и стильных. Платья и блузы с романтичными воротниками, похожими на жабо — тренд, вдохновленный буржуазным шиком, который возвращается в 2025 году.

На показах Saint Laurent и Valentino именно такие модели были в центре внимания. Другой популярный выбор — воротники с яркими деталями.

Платье с ярким воротником. Фото из Instagram

Также в моде воротники из контрастных материалов. Кожа, мех, кружево, бархат или шелк добавляют выразительности даже простому образу.

Куртка с кожаным воротником. Фото из Instagram

Интересным решением будет использование съемных воротников. Их можно добавлять к разным вещам, создавая новые комбинации. Этой зимой многие инфлюенсеры выбирают меховые воротники в сочетании с элегантными платьями для контрастного эффекта.

Муховой воротник. Фото из Instagram

Как носить

Воротники легко вписать в любой стиль. Вот несколько идей:

Надевайте рубашку или блузу с необычным воротником под жакет или пальто. Так образ будет выглядеть интересно и дорого.

Откажитесь от массивных украшений на шею. Лучше добавить серьги — крупные, но не слишком.

Освежите старую кожаную куртку, прикрепив к ней меховой воротник. Завершите лук сумкой с пушистой текстурой и грубыми ботинками.

Прикрасьте воротник собственноручно: пришейте стразы, жемчужины или бусины. Это не только трендово, но и персонализировано.

Образ с акцентным воротником. Фото из Instagram

Таким образом, воротник становится универсальным аксессуаром, который добавляет изюминку каждому образу. Поэтому не бойтесь экспериментировать.

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