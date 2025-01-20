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Акцентний комір — наймодніший елемент гардероба 2025

20 січня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Акцентний комір — головний тренд 2025, що підкорює серця
Жінка в пальто з оригінальним коміром. Фото: Feepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Одна маленька деталь може змінити все. Особливо якщо це незвичайний комір. У новому сезоні дизайнери зробили акцент саме на ньому, і тепер він може стати головним елементом вашого образу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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На подіумах весна-літо 2025 ми побачили чимало оригінальних варіантів: яскраві кольори, цікаві форми або контрастні матеріали — головне, щоб комір виділявся. Ба більше, він необов’язково має бути частиною самої речі. Комір можна придбати окремо й додати до свого луку за бажанням.

Що пропонують дизайнери

Модні колекції пропонують неймовірне різноманіття. Наприклад:

  • Сорочки з гострими комірцями — класика, яка залишається актуальною.
  • Куртки з хутряними вставками — для сміливих і стильних.
  • Плаття та блузи з романтичними комірами, схожими на жабо — тренд, натхненний буржуазним шиком, який повертається у 2025 році.

На показах Saint Laurent та Valentino саме такі моделі були в центрі уваги. Інший популярний вибір — коміри з яскравими деталями. 

Акцентний комір подарує вашому образу незабутній шарм
Сукня з яскравим комірцем. Фото з Instagram

Також у моді коміри з контрастних матеріалів. Шкіра, хутро, мереживо, оксамит чи шовк додають виразності навіть простому образу.

У моді коміри з різного матеріалу
Куртка зі шкіряним коміром. Фото з Instagram

Цікавим рішенням буде використання знімних комірів. Їх можна додавати до різних речей, створюючи нові комбінації. Цієї зими багато інфлюенсерів обирають хутряні коміри в поєднанні з елегантними сукнями для контрастного ефекту.

Хутряні коміри мають особливий шарм
Хутряний комір. Фото з Instagram

Як носити

Коміри легко вписати у будь-який стиль. Ось кілька ідей:

  • Надягайте сорочку чи блузу з незвичайним коміром під жакет або пальто. Так образ матиме цікавий та дорогий вигляд.
  • Відмовтеся від масивних прикрас на шию. Краще додати сережки — великі, але не занадто.
  • Освіжіть стару шкіряну куртку, прикріпивши до неї хутряний комір. Завершіть лук сумкою з пухнастою текстурою та грубими черевиками.
  • Прикрасьте комір власноруч: пришийте стрази, перлини чи бусини. Це не лише трендово, а й персоналізовано.
Багато речей можна знайти з акцентним коміром у 2025
Образ з акцентним коміром. Фото з Instagram

Таким чином, комір стає універсальним аксесуаром, який додає родзинку кожному образу. Тому не бійтеся експериментувати.

Раніше ми писали про те, які літні тренди 2025 вже зараз можна сміливо додавати до свого гардероба.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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