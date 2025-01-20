Акцентний комір — головний тренд 2025, що підкорює серця

Жінка в пальто з оригінальним коміром. Фото: Feepik

Одна маленька деталь може змінити все. Особливо якщо це незвичайний комір. У новому сезоні дизайнери зробили акцент саме на ньому, і тепер він може стати головним елементом вашого образу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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На подіумах весна-літо 2025 ми побачили чимало оригінальних варіантів: яскраві кольори, цікаві форми або контрастні матеріали — головне, щоб комір виділявся. Ба більше, він необов’язково має бути частиною самої речі. Комір можна придбати окремо й додати до свого луку за бажанням.

Що пропонують дизайнери

Модні колекції пропонують неймовірне різноманіття. Наприклад:

Сорочки з гострими комірцями — класика, яка залишається актуальною.

— класика, яка залишається актуальною. Куртки з хутряними вставками — для сміливих і стильних.

— для сміливих і стильних. Плаття та блузи з романтичними комірами, схожими на жабо — тренд, натхненний буржуазним шиком, який повертається у 2025 році.

На показах Saint Laurent та Valentino саме такі моделі були в центрі уваги. Інший популярний вибір — коміри з яскравими деталями.

Сукня з яскравим комірцем. Фото з Instagram

Також у моді коміри з контрастних матеріалів. Шкіра, хутро, мереживо, оксамит чи шовк додають виразності навіть простому образу.

Куртка зі шкіряним коміром. Фото з Instagram

Цікавим рішенням буде використання знімних комірів. Їх можна додавати до різних речей, створюючи нові комбінації. Цієї зими багато інфлюенсерів обирають хутряні коміри в поєднанні з елегантними сукнями для контрастного ефекту.

Хутряний комір. Фото з Instagram

Як носити

Коміри легко вписати у будь-який стиль. Ось кілька ідей:

Надягайте сорочку чи блузу з незвичайним коміром під жакет або пальто. Так образ матиме цікавий та дорогий вигляд.

Відмовтеся від масивних прикрас на шию. Краще додати сережки — великі, але не занадто.

Освіжіть стару шкіряну куртку, прикріпивши до неї хутряний комір. Завершіть лук сумкою з пухнастою текстурою та грубими черевиками.

Прикрасьте комір власноруч: пришийте стрази, перлини чи бусини. Це не лише трендово, а й персоналізовано.

Образ з акцентним коміром. Фото з Instagram

Таким чином, комір стає універсальним аксесуаром, який додає родзинку кожному образу. Тому не бійтеся експериментувати.

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