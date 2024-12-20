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Аксессуары, что подчеркнут ее стиль — лучшие подарки для женщины

20 декабря 2024 07:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Изысканные аксессуары, которые станут идеальным подарком в 2025 году
Девушка держит подарок в руках. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Приближается время праздников и каждый из нас готовится к магической атмосфере Рождества и Нового года. Даже взрослые с нетерпением ждут эти дни, ведь это возможность порадовать своих близких теплом и сюрпризами. Но что делать, если времени на выбор подарков почти не осталось?

Сайт Новини.LIVE собрал несколько идей, которые помогут выбрать стильный подарок для женщины.

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Сумка-тоут — универсальный подарок

Классика, которая не выходит из моды. Сумка-тоут отличается емкостью и удобством. Ее дизайн идеально подходит для любого образа, а вместить она может все — от дневника до любимой книги. Это практичный подарок, который всегда пригодится.

Сумка удачный подарок на любой праздник
Сумка-тоут. Фото с Instagram

Жемчужины — вневременная элегантность

Жемчужины всегда остаются в тренде, независимо от времени года. Изысканные бусы или минималистичные серьги из жемчуга могут стать идеальным дополнением к любому образу. Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на чокеры из жемчуга — стильный аксессуар, придающий образу современности.

Украшения на подарок порадуют каждую женщину
Чокер с жемчугом. Фото с Instagram

Минималистичный браслет — элегантность в простоте

Браслеты в стиле минимализма, например золотые или серебряные, никогда не теряют своей актуальности. Они подходят к любому наряду и выглядят изысканно. Найти доступные альтернативы можно во многих украинских ювелирных магазинах.

Минималистичные украшения выглядят очень изысканно.
Минималистичный браслет. Фото с Instagram

Шарф — теплый акцент

Зимний шарф может стать стильным и полезным подарком. Выбирайте длинные модели, которые легко закутать вокруг шеи или использовать вместо шапки. Шарф — это одновременно модно и практично.

Шарф способен дополнить любой образ
Красный шарф. Фото с Instagram

Часы — больше чем аксессуар

Часы — это не только средство определения времени, но и яркий элемент стиля. В тренде сейчас модели с квадратными циферблатами, однако классические круглые остаются актуальными. Это идеальный подарок тем, кто ценит эстетику и функциональность.

Женские часы очень круто выглядят на руке
Часы. Фото с Instagram

Еще несколько идей

  • Красивый кожаный пояс.
  • Стильные перчатки.
  • Элегантные серьги или цепочки в золотом или серебряном исполнении.

Подобные аксессуары всегда создают праздничное настроение и подчеркивают ваше внимание к деталям. Выбирайте с любовью, и ваш подарок точно станет незабываемым.

Ранее мы писали о том, какие аксессуары будут иметь спрос в 2025 году.

Также мы сообщали, какие украшения только прибавляют возраст и не будут популярны в следующем году.

мода подарки женщины аксессуары стиль

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07:45 Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы

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