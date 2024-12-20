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Аксесуари, що підкреслять її стиль — найкращі подарунки для жінки

20 грудня 2024 07:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Вишукані аксесуари, які стануть ідеальним подарунком в 2025 році
Дівчина тримає в руках подарунок. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Наближається час свят, і кожен з нас готується до магічної атмосфери Різдва та Нового року. Навіть дорослі з нетерпінням чекають на ці дні, адже це можливість потішити своїх близьких теплом і сюрпризами. Але що робити, якщо часу на вибір подарунків майже не залишилося?

Сайт Новини.LIVE зібрав кілька ідей, які допоможуть обрати стильний і вдалий подарунок для жінки.

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Сумка-тоут — універсальний подарунок

Класика, яка не виходить з моди. Сумка-тоут відрізняється місткістю та зручністю. Її дизайн ідеально підходить для будь-якого образу, а вмістити вона може все — від щоденника до улюбленої книги. Це практичний подарунок, який завжди буде в пригоді.

Сумка вдалий подарунок на будь-яке свято
Сумка-тоут. Фото з Instagram

Перлини — позачасова елегантність

Перлини завжди залишаються у тренді, незалежно від пори року. Вишукане намисто чи мінімалістичні сережки з перлів можуть стати ідеальним доповненням до будь-якого образу. Якщо хочеться чогось незвичного, зверніть увагу на чокери з перлів — стильний аксесуар, який додає образу сучасності.

Прикраси на подарунок потішать кожну жінку
Чокер з перлів. Фото з Instagram

Мінімалістичний браслет — елегантність у простоті

Браслети у стилі мінімалізму, наприклад, золоті чи срібні, ніколи не втрачають своєї актуальності. Вони підходять до будь-якого вбрання та мають вишуканий вигляд. Знайти доступні альтернативи можна в багатьох українських ювелірних магазинах.

Мінімалістичні прикраси мають дуже вишуканий вигляд
Мінімалістичний браслет. Фото з Instagram

Шарф — теплий акцент

Зимовий шарф може стати стильним і корисним подарунком. Обирайте довгі моделі, які легко закутати навколо шиї чи навіть використати замість шапки. Шарф — це одночасно модно і практично.

Шарф здатний доповнити будь-який образ
Червоний шарф. Фото з Instagram

Годинник — більше ніж аксесуар

Годинник — це не лише засіб визначення часу, а й яскравий елемент стилю. У тренді зараз моделі з квадратними циферблатами, проте класичні круглі також залишаються актуальними. Це ідеальний подарунок для тих, хто цінує естетику та функціональність.

Жіночий годинник дуже крутий вигляд має на руці
Годинник. Фото з Instagram

Ще кілька ідей

  • Красивий шкіряний пояс.
  • Стильні рукавички.
  • Елегантні сережки чи ланцюжки у золотому або срібному виконанні.

Подібні аксесуари завжди створюють святковий настрій і підкреслюють вашу увагу до деталей. Обирайте з любов’ю, і ваш подарунок точно стане незабутнім.

Раніше ми писали про те, які аксесуари будуть мати попити у 2025 році. 

Також ми повідомляли, які прикраси лише додають віку і не будуть популярними в наступному році.

мода подарунки жінки аксесуари стиль

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