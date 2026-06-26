4 универсальных цвета педикюра для женщин зрелого возраста

Педикюр для зрелой женщины. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

В теплое время года открытые босоножки и сандалии вновь становятся частью повседневных образов. Именно поэтому ухоженные стопы и аккуратный педикюр выходят на первый план. И если с возрастом хочется, чтобы покрытие выглядело не только красиво, но и элегантно, стоит обратить внимание на несколько проверенных оттенков.

О них подробнее рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Известная нейл-мастерица Джорджия Рэй, работающая со звездными клиентами, советует делать ставку на цвета, которые освежают внешний вид стоп и подчеркивают ухоженность без лишней яркости.

Нежно-розовый нюд

Светло-розовые оттенки остаются одними из самых удачных для педикюра в любом возрасте. Они выглядят естественно, не привлекают лишнего внимания и придают ногтям ухоженный вид. Особенно хорошо такие цвета скрывают мелкие несовершенства и визуально придают свежесть.

Бежевые и персиковые оттенки

Теплая нейтральная палитра всегда идет на пользу образу. Бежевый, кремовый или светло-персиковый цвет визуально согревают кожу и придают педикюру ухоженный вид. А вот слишком холодные оттенки могут подчеркивать усталость кожи и делать ее менее выразительной.

Бордовый и классический красный

Есть цвета, которые не выходят из моды годами. Именно к ним относится насыщенный красный. Он прекрасно сочетается как с повседневной обувью, так и с вечерними образами. Темно-красные и винные оттенки придают педикюру изысканность и всегда выглядят уместно.

Ранее мы писали о последних трендах в педикюре, которые также будут актуальны этим летом. Среди них есть всем знакомый френч.

Также Новини.LIVE сообщали, безопасно ли делать педикюр летом, если вы носите закрытую обувь. Но отметим, что ухоженные стопы — это очень важно для здоровья.