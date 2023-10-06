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"Оставьте себе на память": Дубинскому пытались вручить повестку

6 октября 2023 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Оставьте себе на память": Дубинскому пытались вручить повестку
Народный депутат Александр Дубинский. Фото: ukranews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве работник ТЦК и СП пытался вручить повестку народному депутату Александру Дубинскому. Это произошло, когда последний прибыл по делам в ДБР.

Об этом Александр Дубинский сообщил в Telegram.

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Дубинскому хотели вручить повестку

По словам нардепа, сотрудник ТЦК и СП ждал его под стенами Государственного бюро расследований, куда Дубинский приехал по требованию следователя по ходатайству о продлении меры пресечения. Как известно, нардеп подозревается в подделке документов для пересечения границы.

Дубинский спросил работника ТЦК, как тот мог знать, где и когда нардеп будет находиться, на что тот сказал, что получил ответ на запрос у правоохранителей.

"Мы проводили оповещения по вашему адресу. Вы не появлялись. Мы обратились в правоохранительные органы и нам сообщили, что вы сегодня будете находиться в этом…", — отметил сотрудник ТЦК, однако нардеп его прервал.

Также работник военкомата хотел вручить Дубинскому приглашение, чтобы тот пришел в Подольский районный ТЦК и СП 6 октября для проверки военно-учетных данных. Однако нардеп отказался брать повестку и взял только отрывной талон.

"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, ладно?" — сказал Дубинский.

Напомним, что народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил законопроект, в котором говорится о мобилизации нардепов и чиновников.

Также мы писали, что Дубинскому сообщили о подозрении. Его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение.

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