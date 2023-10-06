"Оставьте себе на память": Дубинскому пытались вручить повестку
В Киеве работник ТЦК и СП пытался вручить повестку народному депутату Александру Дубинскому. Это произошло, когда последний прибыл по делам в ДБР.
Об этом Александр Дубинский сообщил в Telegram.
Дубинскому хотели вручить повестку
По словам нардепа, сотрудник ТЦК и СП ждал его под стенами Государственного бюро расследований, куда Дубинский приехал по требованию следователя по ходатайству о продлении меры пресечения. Как известно, нардеп подозревается в подделке документов для пересечения границы.
Дубинский спросил работника ТЦК, как тот мог знать, где и когда нардеп будет находиться, на что тот сказал, что получил ответ на запрос у правоохранителей.
"Мы проводили оповещения по вашему адресу. Вы не появлялись. Мы обратились в правоохранительные органы и нам сообщили, что вы сегодня будете находиться в этом…", — отметил сотрудник ТЦК, однако нардеп его прервал.
Также работник военкомата хотел вручить Дубинскому приглашение, чтобы тот пришел в Подольский районный ТЦК и СП 6 октября для проверки военно-учетных данных. Однако нардеп отказался брать повестку и взял только отрывной талон.
"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, ладно?" — сказал Дубинский.
Напомним, что народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский предложил законопроект, в котором говорится о мобилизации нардепов и чиновников.
Также мы писали, что Дубинскому сообщили о подозрении. Его подозревают во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы на лечение.