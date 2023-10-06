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"Залиште собі на згадку": Дубінському намагалися вручити повістку

6 жовтня 2023 06:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Залиште собі на згадку": Дубінському намагалися вручити повістку
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: ukranews.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві працівник ТЦК та СП намагався вручити повістку народному депутату Олександру Дубінському. Це сталося, коли останній прибув у справах до ДБР.

Про це Олександр Дубінський повідомив у Telegram.

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За словами нардепа, співробітник ТЦК та СП чекав на нього під стінами Державного бюро розслідувань, куди Дубінський приїхав на вимогу слідчого по клопотання про продовження запобіжного заходу. Як відомо, нардеп підозрюється у підробці документів для перетину кордону.

Дубінський запитав працівника ТЦК, як той міг знати, де і коли нардеп буде перебувати, на що той сказав, що отримав відповідь на запит у правоохоронців.

"Ми проводили оповіщення за вашою адресою. Ви не з’являлися. Ми звернулися до правоохоронних органів і нам повідомили, що ви сьогодні будете перебувати в цій…", — зазначив співробітник ТЦК, однак нардеп його перебив.

Також працівник військкомату хотів вручити Дубінському запрошення, щоб той прийшов до Подільського районного ТЦК та СП 6 жовтня для перевірки військово-облікових даних. Однак нардеп відмовився брати повістку й взяв тільки відривний талон.

"А я не буду її забирати просто. Так буває. Залишіть собі на пам’ять, гаразд?" – сказав Дубінський.

Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський запропонував законопроєкт, в якому йдеться про мобілізацію нардепів та чиновників.

Також ми писали, що Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування. 

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