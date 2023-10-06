"Залиште собі на згадку": Дубінському намагалися вручити повістку

Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: ukranews.com

У Києві працівник ТЦК та СП намагався вручити повістку народному депутату Олександру Дубінському. Це сталося, коли останній прибув у справах до ДБР.

Про це Олександр Дубінський повідомив у Telegram.

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Дубінському хотіли вручити повістку

За словами нардепа, співробітник ТЦК та СП чекав на нього під стінами Державного бюро розслідувань, куди Дубінський приїхав на вимогу слідчого по клопотання про продовження запобіжного заходу. Як відомо, нардеп підозрюється у підробці документів для перетину кордону.

Дубінський запитав працівника ТЦК, як той міг знати, де і коли нардеп буде перебувати, на що той сказав, що отримав відповідь на запит у правоохоронців.

"Ми проводили оповіщення за вашою адресою. Ви не з’являлися. Ми звернулися до правоохоронних органів і нам повідомили, що ви сьогодні будете перебувати в цій…", — зазначив співробітник ТЦК, однак нардеп його перебив.

Також працівник військкомату хотів вручити Дубінському запрошення, щоб той прийшов до Подільського районного ТЦК та СП 6 жовтня для перевірки військово-облікових даних. Однак нардеп відмовився брати повістку й взяв тільки відривний талон.

"А я не буду її забирати просто. Так буває. Залишіть собі на пам’ять, гаразд?" – сказав Дубінський.

Нагадаємо, що народний депутат Верховної Ради Олександр Дубінський запропонував законопроєкт, в якому йдеться про мобілізацію нардепів та чиновників.

Також ми писали, що Дубінському повідомили про підозру. Його підозрюють у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито на лікування.