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Выезд за границу мужчин: могут ли покинуть страну снятые с учета

27 июня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выезд за границу мужчин: могут ли покинуть страну снятые с учета
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До 18 августа 2023 в Украине продлили военное положение. Следовательно, в стране продолжается всеобщая мобилизация. Однако некоторые категории мужчин могут выехать за границу.

Речь идет прежде всего о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с военного учета. 24 Канал разъяснил, можно ли им уехать за границу и что для этого нужно.

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Условия выезда за границу

Сообщается, что мужчина может выехать за границу согласно решению ВЛК о непригодности к службе и заявлению о снятии с военного учета.

Это регулируется 1 частью статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также пунктом 2 — 6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины от 27 января 1995 №57.

Снятие с учета

Согласно действующему законодательству, есть несколько оснований для снятия с военного учета:

  • медицинские противопоказания;
  • беременность;
  • возраст более 60 лет;
  • наличие детей младше 3 лет;
  • инвалидность.

Военнообязанный должен в первую очередь подать заявление в ТЦК и СП, указать основание для снятия с учета. Также следует подкрепить обращение соответствующими документами.

Напомним, за сутки 25 июня из Украины выбыли 48 тысяч человек. Большая часть, а именно 29 тысяч, пересекли границу с Польшей, остальные поехали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину вернулись 53 тысячи человек, 49 тысяч из них — граждане Украины.

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