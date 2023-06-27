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Виїзд за кордон чоловіків: чи можуть залишити країну зняті з обліку

27 червня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виїзд за кордон чоловіків: чи можуть залишити країну зняті з обліку
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

До 18 серпня 2023 року в Україні продовжили воєнний стан. Відтак, в країні і надалі триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон.

Йдеться, насамперед, про чоловіків віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку. 24 Канал роз'яснив, чи можна їм виїхати за кордон та що для цього потрібно.

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Умови виїзду за кордон

Повідомляється, що чоловік може виїхати за кордон згідно із рішенням ВЛК про непридатність до служби та заявою про зняття з військового обліку.

Це регулюється 1 частиною статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пунктом 2 – 6 Правил перетину державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 року №57.

Зняття з обліку

Відповідно до чинного законодавства, є кілька підстав для зняття з військового обліку:

  • медичні протипоказання;
  • вагітність;
  • вік понад 60 років;
  • наявність дітей віком до 3 років;
  • інвалідність.

Військовозобов'язаний має першочергово має подати заяву до ТЦК та СП, вказавши підставу для зняття з обліку. Також треба підкріпити звернення відповідними документами.

Нагадаємо, за добу 25 червня з України вибули 48 тисяч осіб. Більша частина, а саме 29 тисяч, перетнули кордон з Польщею, решта ж поїхала до до інших країн ЄС та Молдови.

Натомість до України повернулись 53 тисячі осіб, 49 тисяч з них — громадяни України.

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