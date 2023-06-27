Виїзд за кордон чоловіків: чи можуть залишити країну зняті з обліку
До 18 серпня 2023 року в Україні продовжили воєнний стан. Відтак, в країні і надалі триває загальна мобілізація. Проте деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон.
Йдеться, насамперед, про чоловіків віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку. 24 Канал роз'яснив, чи можна їм виїхати за кордон та що для цього потрібно.
Умови виїзду за кордон
Повідомляється, що чоловік може виїхати за кордон згідно із рішенням ВЛК про непридатність до служби та заявою про зняття з військового обліку.
Це регулюється 1 частиною статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також пунктом 2 – 6 Правил перетину державного кордону громадянами України від 27 січня 1995 року №57.
Зняття з обліку
Відповідно до чинного законодавства, є кілька підстав для зняття з військового обліку:
- медичні протипоказання;
- вагітність;
- вік понад 60 років;
- наявність дітей віком до 3 років;
- інвалідність.
Військовозобов'язаний має першочергово має подати заяву до ТЦК та СП, вказавши підставу для зняття з обліку. Також треба підкріпити звернення відповідними документами.
Нагадаємо, за добу 25 червня з України вибули 48 тисяч осіб. Більша частина, а саме 29 тисяч, перетнули кордон з Польщею, решта ж поїхала до до інших країн ЄС та Молдови.
Натомість до України повернулись 53 тисячі осіб, 49 тисяч з них — громадяни України.