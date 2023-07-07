Уехали и не вернулись: грозит ли наказание для военнообязанных

Пограничники вместе с полицией проверяют документы на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пока идет война и не отменена мобилизация, военнообязанным мужчинам без должной причины покидать пределы страны запрещается. Впрочем, некоторые умудряются уехать. И возвращаться не собираются.

Грозит ли им наказание, рассказал в эфире телеканала 1+1 адвокат Ростислав Кравец.

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Выезд мужчин за границу

Известно, что некоторые мужчины выезжают из Украины. Либо по системе "Путь", либо как сопровождающие детей или лиц с инвалидностью.

Так, с начала полномасштабной войны и по состоянию на 25 апреля уже уехали и не вернулись около 19 тысяч человек.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, какое наказание им "светит".

"За незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска или нарушение правил пересечения границы предусмотрена только административная ответственность. Уголовной за пересечение границы нет", — объясняет юрист.

Адвокат подчеркнул, что сейчас очень трудно урегулировать вопрос выезда мужчин за границу, поскольку это противоречит Конституции и международным договорам Украины.

"Если лицо подделывает какие-то документы для выезда за границу, то за это будет действительно уголовная ответственность. Именно за справку об инвалидности или другую поддельную", — заявил Кравец.

Кто из мужчин может выехать за границу

До конца военного положения всем военнообязанным и ограниченно пригодным к военной службе, за некоторыми исключениями, выезд мужчин за границу запрещен.

С января 2023 выезд за границу запрещен также депутатам, должностным лицам и прокурорам. Они могут покинуть Украину только с целью служебной командировки.

Кто из мужчин может выехать за границу по семейным обстоятельствам

Выехать за границу имеют право мужчины, которые:

являются опекунами, усыновителями несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

являются родителями одиночками, самостоятельно воспитывающими ребенка/детей до 18 лет;

являются опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен, ― один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства;

имеют совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождают для выезда за пределы Украины.

Напомним, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили помощника народного депутата в получении взятки. Чиновник помогал уклоняющимся беспрепятственно пересекать границу Украины.

В настоящее время проверяется привлечение к указанному преступлению самого народного депутата. Следователи НАБУ проводят срочный обыск на месте жительства чиновника в Тернопольской области.