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Виїхали і не повернулися: чи загрожує покарання для військовозобов'язаних

7 липня 2023 03:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Виїхали і не повернулися: чи загрожує покарання для військовозобов'язаних
Прикордонники разом з поліцією перевіряють документи на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Поки триває війна і не скасована мобілізація, військовозобов'язаним чоловікам без належної причини залишати межі країни забороняється. Втім, деякі таки примудряються виїхати. І назад не збираються. 

Чи загрожує їм покарання, розповів в етері телеканалу 1+1 адвокат Ростислав Кравець. 

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Виїзд чоловіків за кордон

Відомо, що деякі чоловіки таки виїжджають з України. Або за системою "Шлях", або як такі, що супроводжують дітей чи осіб з інвалідністю.

Так, з початку повномаштабної війни і станом на 25 квітня вже виїхали й не повернулися близько 19 тисяч людей. 

Адвокат Ростислав Кравець пояснив, яке покарання їм "світить"

"За незаконний перетин державного кордону поза пунктами пропуску чи порушення правил перетину кордону передбачено лише адміністративну відповідальність. Кримінальної за перетин кордону немає", — пояснює правник.

Адвокат наголосив, що наразі дуже важко врегулювати питання виїзду чоловіків за кордон, адже це протирічить Конституції та міжнародним договорам України.

"Якщо особа підробляє якісь документи для виїзду за кордон, то за це буде дійсно кримінальна відповідальність. Саме за довідку про інвалідність чи якусь іншу підробну", — заявив Кравець.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон 

До кінця воєнного стану всім військовозобов'язаним та обмежено придатним до військової служби за деякими винятками виїзд чоловіків за кордон заборонений.

Із січня 2023 року виїзд за кордон заборонений також депутатам, посадовцям і прокурорам. Вони можуть залишити Україну тільки з метою службового відрядження.

Хто з чоловіків може виїхати за кордон за сімейними обставинами

Виїхати за кордон мають право чоловіки, які: 

  • є опікунами, усиновлювачами неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю; 
  • виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • є батьками одинаками, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років; 
  • є опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, ― один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення; 
  • мають повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи; 
  • здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України. 

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили помічника народного депутата в отриманні хабара. Чиновник допомагав ухилянтам безперешкодно перетинати кордон України.

Наразі перевіряється залучення до зазначеного злочину самого народного депутата. Слідчі НАБУ проводять терміновий обшук на місці проживання чиновника у Тернопільській області.

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