Военнообязанному могут заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Google

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую начала Россия. В стране действует военное положение и идет мобилизация. Все подходящие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Для уклоняемых предусмотрены наказания. Среди прочего, это может быть блокирование его банковской карты.

Адвокат Владимир Крекотня на своей странице в Instagram рассказал, законно ли такое наказание.

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Мужчинам, получившим повестку, но не пришедшим в назначенное время в ТЦК, могут заблокировать банковские карты.

"А знали ли вы о том, что вам могут заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК по повестке, которую вы даже и не получали? К сожалению, такие случаи все чаще случаются", — отмечает Владимир Крекотень.

Адвокат объяснил, как работает такая схема. Если вы не появляетесь в ТЦК в назначенное время, руководитель ТЦК выносит постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Для исполнения постановление направляется в исполнительную службу. Исполнитель открывает исполнительное производство и блокирует все ваши счета.

"Я не советую идти по пути малейшего сопротивления и просто оплатить штраф, лишь бы скорее разблокировать счет, ведь таким образом вы признаете свою вину в совершении административного правонарушения, которого не совершали", — советует адвокат.

Он предлагает обжаловать незаконное постановление о привлечении к административной ответственности.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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