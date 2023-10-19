Військовозобов'язаному можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. В країні діє воєнний стан та триває мобілізація. Усі придатні чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані до війська. Для ухилянтів передачені покарання. Серед іншого, це може бути блокування його банківської картки.

Адвокат Володимир Крекотня на своїй сторінці в Instagram розповів, чи законне таке покарання.

Читайте також:

Покарання для ухилянтів

Чоловікам, які отримали повістку, але не прийшли у призначений час до ТЦК, можуть заблокувати банківські картки.

"А чи знали ви про те, що вам можуть заблокувати банківську карту за неявку до ТЦК по повістці, яку ви навіть і не отримували? На жаль, такі випадки дедалі частіше трапляються", — зазначає Володимир Крекотень.

Адвокат пояснив, як працює така схема. Якщо ви не з'являєтесь у ТЦК у призначений час, керівник ТЦК виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Для виконання постанова направляється у виконавчу службу. Виконавець відкриває виконавче провадження і блокує усі ваші рахунки.

"Я не раджу йти шляхом найменшого спротиву і просто оплатити штраф, аби лише швидше розблокувати рахунок, адже таким чином ви визнаєте свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, якого не вчиняли", — радить адвокат.

Він пропонує оскаржувати незаконну постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

Посилання на банку mono:

https://send.monobank.ua/jar/APa6LtDQLP