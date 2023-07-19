Военный учет за рубежом 2023 — кто должен стать и грозит ли депортация

Выезд за границу военнообязанного мужчины во время военного положения. Фото: google.com

В Украине действуют военное положение и общая мобилизация, поэтому военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, вступают в ряды ВСУ. Однако многие украинцы, пригодные к военной службе, находятся за границей.

Должны ли такие граждане становиться на военный учет, могут ли их наказать или депортировать в Украину, разбираемся дальше в материале.

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По словам адвоката Богдана Пересады, военный учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. № 1487. Этим же Постановлением КМУ утверждены Правила военного учета военнообязанных и резервистов.

Согласно п. 1 Правил, призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете:

по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства — в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП, на персонально-первичном военном учете в соответствующих исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов (военнообязанные СБУ — в Центральном управлении или региональных органах СБУ, военнообязанности) связанные Службы внешней разведки — в соответствующем подразделении Службы внешней разведки);

по месту работы (обучения) — в центральных и местных органах исполнительной власти, в других государственных органах, в органах местного самоуправления, в органах военного управления (органах управления), воинских частях (подразделениях) Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также правоохранительных органах специального назначения, на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях, учреждениях здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности;

в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев — по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

То есть, если лицо находится за границей более трех месяцев, то оно должно стоять на военном учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины по месту консульского учета.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Что угрожает военнообязанным украинцам за границей, которые не стали на военный учет

Для военнообязанных украинцев за границей, проигнорировавших военный учет, предусмотрена административная ответственность по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, речь идет о штрафе от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если человек в течение года второй раз совершает правонарушения — от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Однако налагать взыскания могут ТЦК и СП, дипломатическое учреждение не уполномочено это делать. А потому на практике украинцы за границей вряд ли будут нести какую-нибудь ответственность.

Депортация граждан. Фото: google.com

Могут ли призывников, военнообязанных и резервистов депортировать в Украину

Как рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина, в настоящее время классической формой международного сотрудничества государств является экстрадиция — выдача задержанного — в борьбе с преступностью.

Но граждане Украины, выехавшие за границу до войны или во время войны, не являются преступниками.

Кроме того, следует учитывать, что депортация регулируется внутренними нормативно правовыми актами государства, в котором находится гражданин Украины. Поэтому вряд ли есть основание, как депортация военнообязанных.

Ранее мы писали, что в СМИ опубликовали исследование, сколько украинцев готово вернуться домой из-за границы.

Напомним, мы сообщали, что грозит мужчинам-беглицам, которые "отсиживаются" за границей.

Также мы рассказывали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.