Військовий облік за кордоном 2023 — хто має стати та чи загрожує депортація

Виїзд за кордон військовозобов'язаного чоловіка під час воєнного стану. Фото: google.com

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, тож військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до лав ЗСУ. Однак багато українців, придатних до військової служби, перебувають за кордоном.

Чи мають такі громадяни ставати на військовий облік, чи можуть їх покарати або депортувати в Україну, розбираємося далі в матеріалі.

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За словами адвоката Богдана Пересади, військовий облік здійснюється відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487. Цією ж Постановою КМУ затверджено Правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідно до п. 1 Правил, призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у відповідних районних (міських) ТЦК та СП, на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад (військовозобов’язані СБУ — у Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки — у відповідному підрозділі Служби зовнішньої розвідки);

за місцем роботи (навчання) — в центральних і місцевих органах виконавчої влади, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування, в органах військового управління (органах управління), військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення, на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, закладах охорони здоров’я незалежно від підпорядкування і форми власності;

у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

Тобто, якщо особа перебуває за кордоном понад три місяці, то вона має перебувати на військовому обліку в закордонних дипломатичних установах України за місцем консульського обліку.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Що загрожує військовозобов'язаним українцям за кордоном, які не стали на військовий облік

Для військовозобов'язаних українців за кордоном, які проігнорували військовий облік, передбачена адміністративна відповідальність за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, йдеться про штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо людина протягом року другий раз вчиняє правопорушення — від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак накладати стягнення можуть ТЦК та СП, дипломатична установа не уповноважена цього робити. А тому на практиці українці за кордоном навряд чи будуть нести яку-небудь відповідальність.

Депортація громадян. Фото: google.com

Чи можуть призовників, військовозобов'язаних та резервістів депортувати до України

Як розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна, наразі класичною формою міжнародного співробітництва держав є екстрадиція — видача затриманого — у боротьбі зі злочинністю.

Але громадяни України, які виїхали за кордон до війни або під час війни, не є злочинцями.

Крім того, варто враховувати, що депортація регулюється внутрішніми нормативно-правовими актами держави, де перебуває громадянин України. А тому навряд є така підстава, як депортація військовозобов’язаних.

Раніше ми писали, що в ЗМІ опублікували дослідження, скільки українців готові повернутися додому з-за кордону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що загрожує чоловікам-втікачам, які "відсиджуються" за кордоном.

Також ми розповідали, чи мають право військовозобов'язані чоловіки виїхати за кордон на лікування під час війни.