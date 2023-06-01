Отсрочка или освобождение от призыва: какие изменения сделал Кабмин
Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Они, как предполагается, регулируют вопросы отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную службу.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Основание для предоставления отсрочки:
- отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывнику, который имеет ребенка (детей) младше 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.
Основания для освобождения от призыва украинцев, которые:
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
- имеют супругу из числа лиц с инвалидностью;
- осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.
Напомним, Верховная Рада уменьшила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. За соответствующий законопроект №9281 проголосовали 304 нардепа. Теперь его должен подписать Президент. В пресс-службе Минобороны отметили, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет.