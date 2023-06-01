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Отсрочка или освобождение от призыва: какие изменения сделал Кабмин

1 июня 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отсрочка или освобождение от призыва: какие изменения сделал Кабмин
Дежурный на посту в военкомате. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту. Они, как предполагается, регулируют вопросы отсрочки или освобождения граждан от призыва на срочную службу.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Основание для предоставления отсрочки:

  • отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывнику, который имеет ребенка (детей) младше 18 лет и воспитывает его (их) самостоятельно.

Основания для освобождения от призыва украинцев, которые:

  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • имеют супругу из числа лиц с инвалидностью;
  • осуществляют уход за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в нем.

Напомним, Верховная Рада уменьшила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. За соответствующий законопроект №9281 проголосовали 304 нардепа. Теперь его должен подписать Президент. В пресс-службе Минобороны отметили, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет.

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