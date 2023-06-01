Відстрочка або звільнення від призову: які зміни зробив Кабмін

Черговий на посту у військкоматі. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Вони, як передбачається, врегульовують питання щодо відстрочки чи звільнення громадян від призову на строкову службу.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Підстава для надання відстрочки:

відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовнику, який має дитину (дітей) віком до 18 років і виховує її (їх) самостійно.

Підстави для звільнення від призову українців, які:

виховують дитину з інвалідністю віком до18 років;

виховують дитину з тяжкими захворюваннями;

мають дружину з числа осіб з інвалідністю;

здійснюють догляд за особами з інвалідністю або за особами, які його потребують.

Нагадаємо, Верховна Рада зменшила граничний призовний вік з 27 до 25 років. За відповідний законопроєкт №9281 проголосували 304 нардепи. Тепер його має підписати Президент. У пресслужбі Міноборони зазначили, такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.