Мобилизация автомобилей 2023 — как проходит и у кого могут изъять транспорт

Мобилизация транспорта на нужды ВСУ. Фото: GettyImages

В Украине продлено действие военного положения до 18 августа. В связи с этим на нужды ВСУ может быть изъят автомобильный транспорт.

Это прописано в законе "О внесении изменения в ст. 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по военно-транспортной обязанности".

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Что такое автомобильная мобилизация

Автомобильная мобилизация или мобилизация транспорта — это временное изъятие транспортных средств на нужды военных с последующим возвратом владельцу или при невозможности возврата — компенсацией.

Как правило, изымают крупногабаритные, грузовые автомобили или грузовики.

Кто имеет право мобилизовать транспорт

В ст. 6 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:

ТЦК и СП (территориальные центры комплектования);

Центральным управлением или региональными органами СБУ;

соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины из решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Количество изъятых транспортных средств и техники для нужд армии устанавливают:

решением КМУ — Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям;

распоряжением Совета министров АРК, областных и Киевской и Севастопольской госадминистраций — районным госадминистрациям, предприятиям, учреждениям и организациям городов областного значения по представлению соответствующих ТЦК;

распоряжением РГА по представлению ТЦК — предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в пределах территории районов;

областные госадминистрации по представлению областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки определяют предприятия, учреждения и организации городов областного значения, на которые возлагаются указанные задачи.

Проверка документов и автомобилей. Фото: ГПСУ

Как происходит мобилизация автомобиля и другого транспорта

В Положении о военно-транспортной обязанности, утвержденном правительственным постановлением от 28 декабря 2000 г. № 1921, регулируется порядок мобилизации транспортных средств.

Правительство определяет, сколько авто нужно, а затем распределяет это количество между ОВА, а те между районами.

Далее госадминистрации по доверенности ТЦК передают лимиты нужного количества авто и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Мобилизация транспорта производится только через ТЦК и СП.

Важно: владельцы транспорта имеют право выбрать, какой автомобиль отдать для ВСУ, а какое оставить себе.

Сейчас каждый квартал МВД представляет в ТЦК данные о регистрации (перерегистрации), переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть переданы на нужды ВСУ и других военных формирований во время военного положения.

Как правильно передать транспортное средство

Во время процедуры изъятия транспортного средства должно быть осуществлено:

задокументировано техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля;

его остаточная (балансовая) стоимость;

независимая оценка транспортного средства (проводится по инициативе владельца и его средства).

Следует обратить внимание, что согласно Положению о военно-транспортной повинности, доставка и передача транспортных средств военным частям осуществляется за счет самого предприятия.

При этом предприятие также обязано передать регистрационные документы на транспорт.

Изъятие транспортного средства подтверждается актом приема-передачи, в котором обязательно нужно указать сведения о владельце, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости имущества, а также другие данные, которые помогут идентифицировать транспорт.

Кроме того, акт приемки-передачи обязательно должен быть подписан не только владельцем транспортного средства, но и командиром (начальником) военной части, которой она передается, и скреплен печатью воинской части.

Удаление автотранспорта у водителя. Фото: google.com

Автомобильная мобилизация 2023 — у кого не могут изъять транспорт

Лица и учреждения, в которых не могут отчуждать автотранспорт:

дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Автомобильная мобилизация 2023 — у кого могут изымать транспорт

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

граждан-владельцев транспортных средств;

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты;

пристани;

аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств.

Проверка автотранспорта военными. Фото: google.com

Будут ли возвращать мобилизованный транспорт владельцу

Согласно вышеуказанному положению, автомобиль будет возвращаться владельцу после объявления демобилизации в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Возврат будет осуществляться через ТЦК и СП, которые произвели изъятие. Таким образом, руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление о возвращении транспорта.

Мобилизированный транспорт. Фото: google.com

Какая предусмотрена компенсация за уничтоженный транспорт

На возмещение ущерба имеют право только юридические лица коммунальной и частной формы собственности. Компенсацию будут выплачивать в течение 5 лет с момента демобилизации. Об авто физических лиц и государственных предприятий речь не идет.

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом Министров Украины.

Руководитель предприятия, учреждения и организации, транспортные средства и техника которых привлекались во время мобилизации, после объявления демобилизации и возвращения транспортных средств и техники обращается в ТЦК по месту привлечения с заявлением, к которому прилагаются:

акт приема-передачи;

акт о возвращении при демобилизации транспортных средств и техники;

заключение эксперта (экспертное исследование) или отчет об оценке имущества (акт оценки имущества).

В заявлении указываются следующие сведения о предприятии, учреждении и организации:

полное наименование;

местонахождение;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

реквизиты банковского счета

ТЦК рассматривает заявление в течение 10 дней. В случае необходимости проверки данных, срок рассмотрения ― месяц с уведомлением об этом заявителю.

В случае положительного ответа ТЦК определяет потребность в средствах Минобороны, которые учитываются в бюджетный период после объявления демобилизации.

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