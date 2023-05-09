Мобилизация автомобилей 2023 — как проходит и у кого могут изъять транспорт

В Украине продолжается автомобильная мобилизация: у кого могут изъять транспорт
В Украине продлено действие военного положения до 18 августа. В связи с этим на нужды ВСУ может быть изъят автомобильный транспорт.
Это прописано в законе "О внесении изменения в ст. 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по военно-транспортной обязанности".
Что такое автомобильная мобилизация
Автомобильная мобилизация или мобилизация транспорта — это временное изъятие транспортных средств на нужды военных с последующим возвратом владельцу или при невозможности возврата — компенсацией.
Как правило, изымают крупногабаритные, грузовые автомобили или грузовики.
Кто имеет право мобилизовать транспорт
В ст. 6 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации указано, что привлечение транспортных средств во время мобилизации осуществляется:
- ТЦК и СП (территориальные центры комплектования);
- Центральным управлением или региональными органами СБУ;
- соответствующим подразделением Службы внешней разведки Украины из решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.
Количество изъятых транспортных средств и техники для нужд армии устанавливают:
- решением КМУ — Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям;
- распоряжением Совета министров АРК, областных и Киевской и Севастопольской госадминистраций — районным госадминистрациям, предприятиям, учреждениям и организациям городов областного значения по представлению соответствующих ТЦК;
- распоряжением РГА по представлению ТЦК — предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным в пределах территории районов;
- областные госадминистрации по представлению областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки определяют предприятия, учреждения и организации городов областного значения, на которые возлагаются указанные задачи.
Как происходит мобилизация автомобиля и другого транспорта
В Положении о военно-транспортной обязанности, утвержденном правительственным постановлением от 28 декабря 2000 г. № 1921, регулируется порядок мобилизации транспортных средств.
Правительство определяет, сколько авто нужно, а затем распределяет это количество между ОВА, а те между районами.
Далее госадминистрации по доверенности ТЦК передают лимиты нужного количества авто и другой техники между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.
Мобилизация транспорта производится только через ТЦК и СП.
Важно: владельцы транспорта имеют право выбрать, какой автомобиль отдать для ВСУ, а какое оставить себе.
Сейчас каждый квартал МВД представляет в ТЦК данные о регистрации (перерегистрации), переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть переданы на нужды ВСУ и других военных формирований во время военного положения.
Как правильно передать транспортное средство
Во время процедуры изъятия транспортного средства должно быть осуществлено:
- задокументировано техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля;
- его остаточная (балансовая) стоимость;
- независимая оценка транспортного средства (проводится по инициативе владельца и его средства).
Следует обратить внимание, что согласно Положению о военно-транспортной повинности, доставка и передача транспортных средств военным частям осуществляется за счет самого предприятия.
При этом предприятие также обязано передать регистрационные документы на транспорт.
Изъятие транспортного средства подтверждается актом приема-передачи, в котором обязательно нужно указать сведения о владельце, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости имущества, а также другие данные, которые помогут идентифицировать транспорт.
Кроме того, акт приемки-передачи обязательно должен быть подписан не только владельцем транспортного средства, но и командиром (начальником) военной части, которой она передается, и скреплен печатью воинской части.
Автомобильная мобилизация 2023 — у кого не могут изъять транспорт
Лица и учреждения, в которых не могут отчуждать автотранспорт:
- дипломатические и консульские учреждения других стран;
- представительства международных и зарубежных организаций;
- иностранцы и люди, вообще не имеющие гражданства;
- банки государственного сектора;
- предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;
- предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.
Автомобильная мобилизация 2023 — у кого могут изымать транспорт
Военно-транспортная обязанность распространяется на:
- граждан-владельцев транспортных средств;
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- другие государственные органы;
- органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации;
- железные дороги;
- порты;
- пристани;
- аэропорты;
- нефтебазы;
- автозаправочные станции дорожного хозяйства;
- другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств.
Будут ли возвращать мобилизованный транспорт владельцу
Согласно вышеуказанному положению, автомобиль будет возвращаться владельцу после объявления демобилизации в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.
Возврат будет осуществляться через ТЦК и СП, которые произвели изъятие. Таким образом, руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в ТЦК и написать заявление о возвращении транспорта.
Какая предусмотрена компенсация за уничтоженный транспорт
На возмещение ущерба имеют право только юридические лица коммунальной и частной формы собственности. Компенсацию будут выплачивать в течение 5 лет с момента демобилизации. Об авто физических лиц и государственных предприятий речь не идет.
Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется Кабинетом Министров Украины.
Руководитель предприятия, учреждения и организации, транспортные средства и техника которых привлекались во время мобилизации, после объявления демобилизации и возвращения транспортных средств и техники обращается в ТЦК по месту привлечения с заявлением, к которому прилагаются:
- акт приема-передачи;
- акт о возвращении при демобилизации транспортных средств и техники;
- заключение эксперта (экспертное исследование) или отчет об оценке имущества (акт оценки имущества).
В заявлении указываются следующие сведения о предприятии, учреждении и организации:
- полное наименование;
- местонахождение;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- реквизиты банковского счета
ТЦК рассматривает заявление в течение 10 дней. В случае необходимости проверки данных, срок рассмотрения ― месяц с уведомлением об этом заявителю.
В случае положительного ответа ТЦК определяет потребность в средствах Минобороны, которые учитываются в бюджетный период после объявления демобилизации.
Напомним, мы писали, что такое целевая мобилизация, когда она может быть объявлена в Украине и кто в таком случае будет подлежать призыву.
Ранее мы рассказывали, что такое резерв личного состава, как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.