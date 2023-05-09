Мобілізація автомобілів 2023 — як проходить та в кого можуть вилучити транспорт

Мобілізація транспорту на потреби ЗСУ. Фото: GettyImages

В Україні продовжено дію воєнного стану до 18 серпня. У зв'язку з цим на потреби ЗСУ може бути вилучений автомобільний транспорт.

Це прописано у законі "Про внесення зміни до ст. 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов’язку".

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Що таке автомобільна мобілізація

Автомобільна мобілізація або мобілізація транспорту — це тимчасове вилучення транспортних засобів на потреби військових з подальшим поверненням власнику або при неможливості повернення — компенсацією.

Як правило, вилучають великогабаритні, грузові автомобілі або вантажівки.

Хто має право мобілізувати транспорт

У ст. 6 Закону про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано, що залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється:

ТЦК та СП (територіальні центри комплектування);

Центральним управлінням або регіональними органами СБУ;

відповідним підрозділом Служби зовнішньої розвідки України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Кількість вилучених транспортних засобів і техніки для потреб армії встановлюють:

рішенням КМУ ― Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям;

розпорядженням Ради міністрів АРК, обласних та Київської й Севастопольської держадміністрацій ― районним держадміністраціям, підприємствам, установам та організаціям міст обласного значення за поданням відповідних ТЦК;

розпорядженням РДА за поданням ТЦК ― підприємствам, установам та організаціям, які розташовані в межах території районів;

обласні держадміністрації за поданням обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки визначають підприємства, установи та організації міст обласного значення, на які покладаються зазначені завдання.

Перевірка документів та автомобіля. Фото: ГПСУ

Як відбувається мобілізація автомобіля та іншого транспорту

У Положенні про військово-транспортний обов'язок, затвердженому урядовою постановою від 28 грудня 2000 року № 1921, регулюється порядок мобілізації транспортних засобів.

Уряд визначає, скільки авто треба, а потім розподіляє цю кількість між ОВА, а ті — між районами.

Далі держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК та СП.

Важливо: власники транспорту мають право обрати, яке авто віддати для ЗСУ, а яке залишити собі.

Зараз кожного кварталу МВС подає до ТЦК дані про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану.

Як правильно передати транспортний засіб

Під час процедури вилучення транспортного засобу повинно бути здійснено:

задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля;

його залишкова (балансова) вартість;

незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).

Слід звернути увагу, що згідно з Положенням про військово-транспортну повинність доставка та передача транспортних засобів військовим частинам здійснюється за рахунок самого підприємства.

При цьому підприємство також зобов'язане передати реєстраційні документи на транспорт.

Вилучення транспортного засобу підтверджується актом прийому-передачі, у якому обов'язково потрібно вказати відомості про власника, технічному стані, залишковою (балансовою) вартості майна, а також інші дані, які допоможуть ідентифікувати транспорт.

Крім того, акт приймання-передачі обов'язково повинен бути підписаний не тільки власником транспортного засобу, але і командиром (начальником) військової частини, якій вона передається, і скріплений печаткою військової частини.

Вилучення автотранспорту у водія. Фото: google.com

Автомобільна мобілізація 2023 — у кого не можуть вилучити транспорт

Особи й установи, у яких не можуть відчужувати автотранспорт:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які взагалі не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Автомобільна мобілізація 2023 — у кого можуть вилучати транспорт

Військово-транспортний обов’язок поширюється на:

громадян-власників транспортних засобів;

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти;

пристані;

аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів.

Перевірка автотранспорту військовими. Фото: google.com

Чи повертатимуть мобілізований транспорт власнику

Згідно з вищезгаданим положенням, автомобіль повертатимуть власникові після оголошення демобілізації протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

Повернення здійснюватиметься через ТЦК та СП, які здійснили вилучення. Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту.

Мобілізований транспорт. Фото: google.com

Яка передбачена компенсація за знищений транспорт

На відшкодування збитків мають право лише юридичні особи комунальної та приватної форми власності. Компенсацію виплачуватимуть протягом 5 років з моменту демобілізації. Про авто фізичних осіб та державних підприємств не йдеться.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом Міністрів України.

Керівник підприємства, установи та організації, транспортні засоби та техніка яких залучалися під час мобілізації, після оголошення демобілізації та повернення транспортних засобів і техніки звертається до ТЦК за місцем їх залучення із заявою, до якої додаються:

акт приймання-передачі;

акт про повернення під час демобілізації транспортних засобів і техніки;

висновок експерта (експертне дослідження) або звіт про оцінку майна (акт оцінки майна).

У заяві зазначаються такі відомості про підприємство, установу та організацію:

повне найменування;

місцезнаходження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

реквізити банківського рахунка.

ТЦК розглядає заяву протягом 10 днів. У разі виникнення потреби в перевірці даних, термін розгляду ― місяць із повідомленням про це заявнику.

У разі позитивної відповіді ТЦК визначає потребу в коштах Мінобороні, яка враховуються в бюджетний період наступний після оголошення демобілізації.

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