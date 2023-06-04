Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Украине мужчины "хоронят" живых жен, чтобы выехать за границу, — ГПСУ arrow

В Украине мужчины "хоронят" живых жен, чтобы выехать за границу, — ГПСУ

4 июня 2023 10:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине мужчины "хоронят" живых жен, чтобы выехать за границу, — ГПСУ
Пограничники Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время военного положения в Украине, примерно 20 мужчин ежедневно пытаются нелегально пересечь границу, используя поддельные документы. Военнообязанные мужчины, которым не разрешено выезжать за границу, пытаются обмануть власти, предъявляя фальшивые свидетельства о смерти их жен, чтобы представить себя как одиноких отцов, которым разрешено покидать страну.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какими методами мужчины пытаются выехать за границу

Демченко отметил, что регистрируются случаи подделки документов о несовершеннолетних детях, в которых утверждается, что у мужчин есть трое детей. В других случаях, мужчины предъявляют поддельные документы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки, утверждая, что они негодны для военной службы.

Согласно словам спикера, каждый день от 120 до 150 человек получают отказ в пересечении границы из-за того, что они не соответствуют требованиям для пересечения границы. Эти люди задерживаются непосредственно на контрольно-пропускных пунктах и за их пределами, так как они фактически уклоняются от мобилизации.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за пределы страны. Однако, по последнему постановлению, военный учет для призывников начинается с 16 лет.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас