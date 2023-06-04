В Украине мужчины "хоронят" живых жен, чтобы выехать за границу, — ГПСУ

Пограничники Украины. Фото: google

Во время военного положения в Украине, примерно 20 мужчин ежедневно пытаются нелегально пересечь границу, используя поддельные документы. Военнообязанные мужчины, которым не разрешено выезжать за границу, пытаются обмануть власти, предъявляя фальшивые свидетельства о смерти их жен, чтобы представить себя как одиноких отцов, которым разрешено покидать страну.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко отметил, что регистрируются случаи подделки документов о несовершеннолетних детях, в которых утверждается, что у мужчин есть трое детей. В других случаях, мужчины предъявляют поддельные документы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки, утверждая, что они негодны для военной службы.

Согласно словам спикера, каждый день от 120 до 150 человек получают отказ в пересечении границы из-за того, что они не соответствуют требованиям для пересечения границы. Эти люди задерживаются непосредственно на контрольно-пропускных пунктах и за их пределами, так как они фактически уклоняются от мобилизации.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за пределы страны. Однако, по последнему постановлению, военный учет для призывников начинается с 16 лет.