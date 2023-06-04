В Україні чоловіки "ховають" живих дружин, щоб виїхати за кордон, — ДПСУ

Прикордонники України Фото: google

Під час воєнного стану в Україні приблизно 20 чоловіків щодня намагаються нелегально перетнути кордон, використовуючи підроблені документи. Військовозобов'язані чоловіки, яким не дозволено виїжджати за кордон, намагаються обдурити владу, пред'являючи фальшиві свідчення про смерть їхніх дружин, щоб представити себе як одиноких батьків, яким дозволено залишати країну.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко зазначив, що реєструються випадки підробки документів про неповнолітніх дітей, у яких стверджується, що чоловіки мають трьох дітей. В інших випадках чоловіки пред'являють підроблені документи від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, стверджуючи, що вони непридатні для військової служби.

За словами спікера, щодня від 120 до 150 осіб отримують відмову у перетині кордону через те, що вони не відповідають вимогам для перетину кордону. Ці люди затримуються безпосередньо на контрольно-пропускних пунктах та поза їх межами, оскільки вони фактично ухиляються від мобілізації.

Нагадаємо, що в Україні продовжили військовий стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. У цей період чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й не можуть їхати за межі країни. Проте, за останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається з 16 років.