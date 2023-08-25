В Ивано-Франковске родственники чиновников избегали военной службы: как работала схема

Задержанные ГБР мошенники. Фото: ГБР

В Ивано-Франковске работники ГБР разоблачили схему фиктивного зачисления на воинскую службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. Среди уклонистов были даже члены команды профессионального футбольного клуба из Прикарпатья.

Об этом сообщили в ГБР.

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В ходе досудебного расследования Бюро установило личности некоторых руководителей состава ТЦК и СП, наладивших противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

Такие "военнослужащие" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. Также они получали от страны денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств. Таким образом, они угрожали национальной безопасности.

Как была раскрыта схема

Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий проверялись возможные противоправные действия персонала при проведении мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам будет решен вопрос уведомления о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК и СП.

ГБР проводит обыски в ТЦК и СП. Фото: ГБР

ГБР проводит обыски в ТЦК и СП. Фото: ГБР

Напомним, что в Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.