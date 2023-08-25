Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Ивано-Франковске родственники чиновников избегали военной службы: как работала схема arrow

В Ивано-Франковске родственники чиновников избегали военной службы: как работала схема

25 августа 2023 14:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Ивано-Франковске родственники чиновников избегали военной службы: как работала схема
Задержанные ГБР мошенники. Фото: ГБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Ивано-Франковске работники ГБР разоблачили схему фиктивного зачисления на воинскую службу в подразделения охраны Территориальных центров комплектования и социальной поддержки родственников руководства города. Среди уклонистов были даже члены команды профессионального футбольного клуба из Прикарпатья.

Об этом сообщили в ГБР.

Читайте также:

Родственники чиновников и футболисты избегали службы

В ходе досудебного расследования Бюро установило личности некоторых руководителей состава ТЦК и СП, наладивших противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны ТЦК и СП.

Такие "военнослужащие" получали возможность фактически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению. Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. Также они получали от страны денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств. Таким образом, они угрожали национальной безопасности.

Как была раскрыта схема

Совместно с Нацполицией ГБР провело около 30 обысков в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов. В ходе следственных действий проверялись возможные противоправные действия персонала при проведении мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам будет решен вопрос уведомления о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК и СП.

ГБР проводит обыски в ТЦК и СП. Фото: ГБР
ГБР проводит обыски в ТЦК и СП. Фото: ГБР

Напомним, что в Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Бабка надвое сказала: какие шансы у Арестовича лидировать на выборах

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз