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В Івано-Франківську родичі чиновників уникали військової служби: як працювала схема

25 серпня 2023 14:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Івано-Франківську родичі чиновників уникали військової служби: як працювала схема
Затримані ДБР шахраї. Фото: ДБР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Івано-Франківську працівники ДБР викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. Серед ухилянтів були навіть члени команди професійного футбольного клубу з Прикарпаття.

Про це повідомили у ДБР.

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Під час досудового розслідування Бюро встановило особи деяких керівників складу ТЦК та СП, які налагодили протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони ТЦК та СП.

Такі "військовослужбовці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. Також вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення за рахунок бюджетних коштів. Таким чином вони загрожували національній безпеці.

Як було розкрито схему

Спільно з Нацполіцією ДБР провело близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій перевірялися можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами буде вирішено питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям ТЦК та СП.

ДБР проводить обшуки у ТЦК та СП. Фото: ДБР
ДБР проводить обшуки у ТЦК та СП. Фото: ДБР

Нагадаємо, що в Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, тож триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ. 

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