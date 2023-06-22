В Ивано-Франковской ОВА прокомментировали слухи о запрете операций для мужчин
Плановые операции военнообязанным в Ивано-Франковской области разрешены без санкций ТЦК. В областной военной администрации объяснили скандальную ситуацию.
Об этом сообщает местное издание "Галка".
Решения не было
Заместитель председателя Ивано-Франковской областной военной администрации Виталий Ильчишин опроверг информацию о запрещении плановых операций военнообязанным без разрешения территориальных центров комплектования (ТЦК).
"На Совете обороны области действительно рассматривался такой вопрос, основанием для которого было письмо от ТЦК с соответствующим запросом. Однако Совет обороны не принимал решения о запрете на госпитализацию", — заявил Ильчишин.
Он подчеркнул, что было только поручено профильному департаменту проработать этот вопрос.
Причина появления этой идеи
Виталий Ильчишин подчеркнул, что некоторые из военнообязанных, имея на руках решение военно-врачебных комиссий о пригодности, пытаются найти лазейки, чтобы не идти на фронт.
Именно это и явилось основанием запроса от ТЦК о невозможности госпитализации подобных лиц без разрешения этой организации.
Напомним, что ранее коломыйский телеканал НТК сообщил, со ссылкой на главу Коломыйского РВА Любомира Глушкова, о том, что Совет обороны Ивано-Франковской области принял решение о том, что в медицинских учреждениях региона временно приостановили проведение плановых операций.
Все они должны согласовываться с территориальным центром комплектования.
Впрочем, впоследствии и Глушков и телеканал НТК удалили свои посты в Facebook с этой информацией.