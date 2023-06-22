В Івано-Франківській ОВА прокоментували чутки про заборону операцій для чоловіків

Заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин. Фото: "Галка"

Планові операції військовозобов’язаним у Івано-Франківській області дозволені без жодних санкцій ТЦК. В обласній військовій адміністрації пояснили скандальну ситуацію.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка".

Читайте також:

Рішення не було

Заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Ільчишин спростував інформацію про заборону планових операцій військовозобов’язаним без дозволу територіальних центрів комплектування (ТЦК).

"На Раді оборони області справді розглядалося таке питання, підставою для якого був лист від ТЦК із відповідним запитом. Проте Рада оборони не ухвалювала рішення про заборону на госпіталізацію", — заявив Ільчишин.

Він підкреслив, що було лише доручено профільному департаменті опрацювати це питання.

Причина появи цієї ідеї

Віталій Ільчишин наголосив, що дехто з військовозобов’язаних, маючи на руках рішення військово-лікарських комісій про придатність, намагаються знайти лазівки, щоб не йти на фронт.

Саме це і стало підставою запиту від ТЦК про неможливість госпіталізації подібних осіб без дозволу цієї організації.

Нагадаємо, що раніше коломийський телеканал НТК повідомив, з посиланням на голову Коломийської РВА Любомира Глушкова, про те, що Рада оборони Івано-Франківської області ухвалила рішення про те, що у медичних закладах регіону тимчасово призупинили проведення планових операцій.

Усі вони мають бути погоджені з територіальним центром комплектування.

Втім згодом і Глушков, і телеканал НТК видалили свої пости у Facebook з цією інформацією.