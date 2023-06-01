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Правительство упростило военным выезд за границу на лечение

1 июня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Правительство упростило военным выезд за границу на лечение
Военный уезжает на реабилитацию после ранения. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабинет Министров упростил военным выезд на лечение за пределы страны. Теперь медицинские учреждения смогут самостоятельно определять необходимость направления на лечение военнослужащих.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Министров Украины. Текст документа обнародован на сайте Кабмина.

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Отмечается, что государство планирует отказаться от механизма, когда для комиссии необходимо собирать консилиум в военно-медицинских учреждениях.

"Направления они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", — заявил глава правительства Денис Шмигаль.

Что изменилось?

  • Теперь медучреждение, в котором военный находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу.
  • Также будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны.

Сообщается также, что учреждения здравоохранения, в которых находятся на лечении военные, готовят следующие документы:

  • согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Напомним, что стало известно, что депутаты в Верховной Раде проголосовали за увеличение отпуска для военных. Теперь военнослужащие могут взять до 40 дней отдыха без учета проезда.

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