Правительство упростило военным выезд за границу на лечение

Военный уезжает на реабилитацию после ранения. Фото: Google

Кабинет Министров упростил военным выезд на лечение за пределы страны. Теперь медицинские учреждения смогут самостоятельно определять необходимость направления на лечение военнослужащих.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Министров Украины. Текст документа обнародован на сайте Кабмина.

Читайте также:

Отмечается, что государство планирует отказаться от механизма, когда для комиссии необходимо собирать консилиум в военно-медицинских учреждениях.

"Направления они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", — заявил глава правительства Денис Шмигаль.

Что изменилось?

Теперь медучреждение, в котором военный находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу.

Также будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны.

Сообщается также, что учреждения здравоохранения, в которых находятся на лечении военные, готовят следующие документы:

согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;

согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Напомним, что стало известно, что депутаты в Верховной Раде проголосовали за увеличение отпуска для военных. Теперь военнослужащие могут взять до 40 дней отдыха без учета проезда.