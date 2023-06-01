Правительство упростило военным выезд за границу на лечение
Кабинет Министров упростил военным выезд на лечение за пределы страны. Теперь медицинские учреждения смогут самостоятельно определять необходимость направления на лечение военнослужащих.
Об этом говорится в постановлении Кабмина Министров Украины. Текст документа обнародован на сайте Кабмина.
Отмечается, что государство планирует отказаться от механизма, когда для комиссии необходимо собирать консилиум в военно-медицинских учреждениях.
"Направления они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", — заявил глава правительства Денис Шмигаль.
Что изменилось?
- Теперь медучреждение, в котором военный находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу.
- Также будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны.
Сообщается также, что учреждения здравоохранения, в которых находятся на лечении военные, готовят следующие документы:
- согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;
- согласие на обработку и передачу персональных данных учреждениям здравоохранения иностранных государств в соответствии с законодательством в произвольной форме;
- выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
- заключение о необходимости направления на лечение за границу.
Напомним, что стало известно, что депутаты в Верховной Раде проголосовали за увеличение отпуска для военных. Теперь военнослужащие могут взять до 40 дней отдыха без учета проезда.