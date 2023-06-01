Уряд спростив військовим виїзд за кордон на лікування

Військовий їде на реабілітацію після поранення. Фото: Google

Кабінет Міністрів спростив військовим виїзд на лікування за межі країни. Відтепер медичні заклади зможуть самостійно визначати необхідність направлення на лікування військовослужбовців.

Про це йдеться у постанові Кабмінету Міністрів України. Текст документа оприлюднений на сайті Кабміну.

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Зазначається, що держава планує відмовитися від механізму, коли для комісії необхідно збирати консиліум у військово-медичних закладах.

"Направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", – заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

Що змінилося?

Відтепер медзаклад, в якому військовий перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Також надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що заклади охорони здоров’я, у яких перебувають на лікуванні військові, готують такі документи:

згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Нагадаємо, стало відомо, що депутати у Верховній Раді проголосували за збільшення відпустки для військових. Тепер військовослужбовці зможуть взяти до 40 днів відпочинку без урахування проїзду.