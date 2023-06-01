Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Уряд спростив військовим виїзд за кордон на лікування arrow

Уряд спростив військовим виїзд за кордон на лікування

1 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уряд спростив військовим виїзд за кордон на лікування
Військовий їде на реабілітацію після поранення. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабінет Міністрів спростив військовим виїзд на лікування за межі країни. Відтепер медичні заклади зможуть самостійно визначати необхідність направлення на лікування військовослужбовців.

 Про це йдеться у постанові Кабмінету Міністрів України. Текст документа оприлюднений на сайті Кабміну.

Читайте також:

Зазначається, що держава планує відмовитися від механізму, коли для комісії необхідно збирати консиліум у військово-медичних закладах.

"Направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", – заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

Що змінилося?

  • Відтепер медзаклад, в якому військовий перебуває на лікуванні, самостійно формуватиме висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.
  • Також надсилатиме пакет документів до відповідного державного органу, що входить до складу сектору безпеки й оборони.

Повідомляється також, що заклади охорони здоров’я, у яких перебувають на лікуванні військові, готують такі документи: 

  • згода захисника України або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;
  • згода на обробку та передачу персональних даних закладам охорони здоров’я іноземних держав відповідно до законодавства у довільній формі;
  • виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Нагадаємо, стало відомо, що депутати у Верховній Раді проголосували за збільшення відпустки для військових. Тепер військовослужбовці зможуть взяти до 40 днів відпочинку без урахування проїзду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB