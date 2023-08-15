В Мукачево мужчину посадили в тюрьму за уклонение от военной службы

Военнообязанного посадили в тюрьму. Фото иллюстративное. Фото: sud.ua

Житель Мукачево был осужден на три года заключения за уклонение от военной службы во время мобилизации в чрезвычайное время. Прокуратура представила суду свидетельства о том, что он прошел медобследование в местном центре и был признан пригодным для службы.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Сообщается, что после получения официального уведомления об отправке на военную службу, мужчина написал заявление, в котором отказался от службы, сославшись на личные обстоятельства и убеждения, подробности которых он не раскрывал.

На суде он представил свой рассказ о произошедшем и не согласился с предъявленными ему обвинениями. Тем не менее местный суд решил осудить его. Теперь у него есть возможность обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции.

Напомним, что представители пограничных служб и министерства обороны Украины усиливают взаимодействие в области информационного обмена по вопросам военнообязанных. Цель такого сотрудничества — предотвращение попыток выезда мужчин из страны на фоне военного положения с использованием фальшивых документов и уменьшение коррупционных рисков.

Также мы сообщали, что житель города Рожище в Волынской области более 20 раз пересекал границу Украины с фейковой справкой. Мужчина скачал "документ" из интернета и внес в него собственные персональные данные. Почти полгода фигурант использовал фейковую справку для выезда из страны.